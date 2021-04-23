İstanbul'daki operasyonda ele geçirildi: FETÖ elebaşı Gülen'in imzası var!

İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen, geneli öğretmen ve örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında sorumlu olan 18 kişiye yönelik yapılan operasyonda,10 kişi gözaltına alınırken, 8 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

18 kişiye yönelik yapılan operasyonda,10 kişi gözaltına alındı.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN İMZALI KOL SAATİ

Polis ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda (F) Serisi 1 dolar ve FETÖ elebaşı imzalı kol saati, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

DHA Operasyonlarda yapılan aramalarda (F) serisi 1 dolar ve FETÖ elebaşı imzalı bir kol saati ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında kamudan ihraç edilen ve özel sektör çalışanı öğretmen, vergi müfettişi olmak üzere örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten kişiler olduğu öğrenildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler emniyete sevk edildi.

REKLAM