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Gündem İstanbuldaki operasyonda ele geçirildi FETÖ elebaşı Gülenin imzası var
İSTANBUL

FETÖ operasyonunda terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati kol saati ele geçirildi

İstanbul'daki operasyonda ele geçirildi: FETÖ elebaşı Gülen'in imzası var!

İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, yapılan baskınlarda şüphelilere ait bir evde terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ve F serisi dolar ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
FETÖ operasyonunda terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati kol saati ele geçirildi
18 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen, geneli öğretmen ve örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında sorumlu olan 18 kişiye yönelik yapılan operasyonda,10 kişi gözaltına alınırken, 8 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

18 kişiye yönelik yapılan operasyonda,10 kişi gözaltına alındı.
18 kişiye yönelik yapılan operasyonda,10 kişi gözaltına alındı.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN İMZALI KOL SAATİ

Polis ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda (F) Serisi 1 dolar ve FETÖ elebaşı imzalı kol saati, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda (F) serisi 1 dolar ve FETÖ elebaşı imzalı bir kol saati ele geçirildi.
DHA
Operasyonlarda yapılan aramalarda (F) serisi 1 dolar ve FETÖ elebaşı imzalı bir kol saati ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında kamudan ihraç edilen ve özel sektör çalışanı öğretmen, vergi müfettişi olmak üzere örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten kişiler olduğu öğrenildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler emniyete sevk edildi.

Dört ilde FETÖ/PDY’ye yönelik eş zamanlı operasyon
GÜNDEM
Dört ilde FETÖ/PDY’ye yönelik eş zamanlı operasyon
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FETÖ elebaşıGülenin imzası var!

FETÖ elebaşı
Gülen'in imzası var!

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