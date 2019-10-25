Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve gece kartalları olarak bilinen bekçiler Yenimahalle’de şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücü ile araçta bulunan bir kadına GBT sorgusu yapıldı.

Kadının, ekiplere gösterdiği kimliğin sahte olduğu anlaşıldı. Kadın gerçek kimliği sorulmasına rağmen yine başka bir isim verdi. Bunun üzerine ekipler kadını, kimliğinin tespiti için Beykoz ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

DHA FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Gülen'in yeğeni gözaltına alındı.

Burada yapılan parmak izi çalışmasında kadının FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in 30 yaşındaki yeğeni Zeynep Gülen olduğu anlaşıldı.

Hakkında sahte kimlik bulundurmaktan işlem yapan ekipler Zeynep Gülen'i Beykoz Adliyesi’ne sevk etti.

Zeynep Gülen buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında Organize Şube ekiplerine teslim edildi.

OYNAT 01:13 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen sahte kimlikle yakalandı Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 'Gece Kartalları' ekipleri, dün akşam saatlerinde Yenimahalle'de bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, kontrol sırasında sahte kimlik göstermesi üzerine şüphelendikleri bir kişiyi gözaltına aldı. Emniyette yapılan incelemede, sahte kimlik gösteren kişinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı Zeynep Gülen olduğu tespit edildi. BiP'te paylaş

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