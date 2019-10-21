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POLİTİKA

FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesine hapis: 10 yıl 7 ay 15 gün

FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesine hapis: 10 yıl 7 ay 15 gün

Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve 2018'de Aydın'daki bir bağ evinde yakalanan eski Yargıtay üyesi Mehmet Aydoğdu, FETÖ üyeliğinden 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Eski Yargıtay üyesi Mehmet Aydoğdu, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.
Eski Yargıtay üyesi Mehmet Aydoğdu, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, eski Yargıtay üyesi Mehmet Aydoğdu'ya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

  • FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Aydoğdu ve avukatı katıldı.

Örgütün talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği ve toplantılarına katıldığı, gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı belirtilen Mehmet Aydoğdu ve avukatı, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Aydoğdu, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

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FETÖ Elabaşı'ndan "Darbeyi tamamlayın" talimatı
15 Temmuz'da hain bir darbe girişimine kalkışan FETÖ'nün ABD'de bulunan elebaşı yeni yayımlanan videosunda yaşanmış darbelerin günleri üzerinden açıklama yaptı, '15 Temmuz'u tamamlayın' talimatı verdi. Elebaşı Gülen, her zaman olduğu gibi örgüt mensuplarını yine 'cennete girme' vaadinde bulundu.

Karar

Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okundu.

  • Sanık Mehmet Aydoğdu'nun, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi.


Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 12 yıl 9 aya çıkarıldı.

Aydoğdu'nun cezası, yargılama sırasında davranışları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesindeki indirim uygulanarak 10 yıl 7 ay 15 güne indirildi.

Sanığın aldığı ceza gözününde bulundurularak hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Darbeden 27 ay sonra yakalanmıştı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Aydoğdu, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir bağ evinde 23 Ekim 2018'de yakalanmıştı.

  • Bylock kullandığı, örgütsel toplantılara katıldığı, himmet verdiği, toplanan himmetleri yargının mahrem imamı "Cemal" kod adlı Celil Kalyoncu'ya teslim ettiği ve himmet toplama görevini 2016'ya kadar sürdürdüğü belirtilen Mehmet Aydoğdu'nun, "Murat" kod adlı bir gizli tanığın ifadesinde de adı geçmişti.


Gizli tanığın, Aydoğdu'nun Hava Harp Okulu sınav sorularının üçte birini getirip kendilerine verdiğini söylediği ifade edilmişti.

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