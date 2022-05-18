FETÖ şüphelisi eski albay ve üsteğmen Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Güvenlik güçleri, 1'inci derece yasak bölgede sınır hattında yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan eski albay K.B. ile eski üsteğmen C.L.'yi yakaladı.
Öte yandan Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi S.Y. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi S.Y.'nin de jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.