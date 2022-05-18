FETÖ şüphelisi eski albay ve üsteğmen Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Yurtta sulh konseyindeki firari FETÖ'cü yarbayın Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'nün darbe girişimini sivil imamlarla yöneten sözde yurtta sulh konseyi üyesi firari eski jandarma yarbay Turgay Sökmen'in, 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü'nden firar etmeden önceki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.



Ankara'yı bombalayan darbeci pilotlara talimat verilen 143. Filo Komutanlığının koridorunda ilerleyen Sökmen, filo komutanın odasının girişinde karşılaştığı eski pilot yarbay Tahir Neşet Öncü'ye güvenlik kameralarını işaret ederek, bir şeyler konuşuyor.

Bu görüşmeden sonra elleri cebinde filo komutanının odasına yönelen Sökmen, kapı girişinde güvenlik kamerasının kadrajında yer almayan biriyle görüştükten sonra sivil imamların bulunduğu Öğretmen Gazinosu'na gidiyor. Sökmen'in, görüntülerdeki rahat tavırları dikkati çekiyor.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Temmuz'da gerekçeli kararı tamamlanan Akıncı Üssü darbe girişimi davasının delilleri arasında Sökmen'in görüntüleri de yer aldı.



Gerekçeli kararda yer verilen görüntü döküm belgesine göre Sökmen, 143. Filo Komutanlığının güvenlik kameralarınca kaydedildiğinde saatler 10.21'i gösteriyor.

