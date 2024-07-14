FETÖ yurt dışına yuvalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında evden çıkıp Çengelköy Polis Merkezi'ne gitmeye çalıştığı sırada vurularak şehit edilen Halil Kantarcı'nın (36) babası Ali Kantarcı (75), "İnanın Halil şehit olduktan sonra hiçbir zaman telefonlarım susmadı. Samsun'dan, Tokat'tan, İzmir'den, Çanakkale'den yurt dışından dahi arayanlar oldu. Medine'ye gittim orada dahi beni tanıdılar. ‘Bizi Halil olarak kabul et, biz de bir Halil'iz' dediler. Dursun olan ismini bana Halil olarak tanıtanlar var. 1 tane Halil kaybettim ama 100 bin tane Halil'im oldu" dedi.