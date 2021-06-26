Gündem FETÖcü Adil Öksüzün saklanmasına yardım edenlere 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası
İSTANBUL

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım edenlere 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan biri firari beş sanık hakkında mahkeme kararını açıkladı. Buna göre, sanıklara 5 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası verildi.

Haber Merkezi AA
FETÖcü Adil Öksüzün saklanmasına yardım edenlere 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası
FETÖ'cü Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ülkeden kaçarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti.

Mahkeme heyeti, "FETÖ silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan sanık Rüştü Karakaya'yı 22 yıl 6 ay, sanık Zafer Çay'ı ise 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Alper Karabulut'a 12 yıl 6 ay, sanık Ali Sami Yıldırım'a ise 5 yıl hapis cezası verdi.

Cihat Yıldız'ın dosyası ayrıldı

Heyet, hakkında yakalama kararı bulunan ve savunması alınmayan sanık Cihat Yıldız'ın dosyasının ayrılmasına, hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına hükmetti.

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