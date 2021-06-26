FETÖ'cü Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım edenlere 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan biri firari beş sanık hakkında mahkeme kararını açıkladı. Buna göre, sanıklara 5 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası verildi.

Haber Merkezi 26 Haziran 2021, 00:17 Son Güncelleme: 26 Haziran 2021, 00:23 AA