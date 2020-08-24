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İSTANBUL

FETÖ'cü firari spiker Erhan Akkuş adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi Erhan Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erhan Akkuş’un, İpek Medya grubuna ait kapatılan Bugün TV ve Kanaltürk Tv Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Firari FETÖ'cü Erhan Akkuş adliyeye sevk edildi.
Firari FETÖ'cü Erhan Akkuş adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Erhan Akkuş’un ihbar üzerine Kocaeli İzmit ilçesinde 21 Ağustos tarihinde yakalandı.

  • Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Erhan Akkuş’un, İpek Medya grubuna ait kapatılan Bugün TV ve Kanaltürk Tv Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Erhan Akkuş adliyeye sevk edildi.

Şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli Erhan Akkuş şubeden çıkarılırken "Bir şeylerin düzelmesini bekledik ama hata ettik" dedi.

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