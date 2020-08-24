FETÖ'cü firari spiker Erhan Akkuş adliyeye sevk edildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi Erhan Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erhan Akkuş’un, İpek Medya grubuna ait kapatılan Bugün TV ve Kanaltürk Tv Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Haber Merkezi 24 Ağustos 2020, 10:56 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2020, 11:02 DHA