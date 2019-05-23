Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem FETÖcü Hakan Şükür kendisine hain diyenleri tehdit etti Herkesi kayıt altına alıyoruz
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İSTANBUL

Hakan Şükür: Herkesi kayır altına alıyoruz - Nedim Şener'den Hakan Şükür'e yanıt

FETÖ'cü Hakan Şükür kendisine 'hain' diyenleri tehdit etti: Herkesi kayıt altına alıyoruz

Kaçtıkları ülkelerden Türkiye'ye ihanet etmeye ve millete hakaretler yağdırmaya devam eden FETÖ mensupları özellikle sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ülkemizi tehdit etmeyi de sürdürüyor. Son olarak FETÖ'cü Hakan Şükür, "Hain, terörist diyen herkesi kayıt altına alıyoruz" cümlesiyle firari bulunduğu ABD'den Türkiye'ye ve millete dil uzatmaya devam etti. Daha sonra paylaşımını silen Şükür'e yanıt gazeteci Nedim Şener'den geldi: Yazdığını niye sildin. Sende kendi kullanacağın bir beynin yok biliyorum. Yüreğini de mi kaybettin korkak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ'cü Hakan Şükür.
FETÖ'cü Hakan Şükür.

FETÖ'nün firari isimlerinden biri olan ve kaçarak sığındığı ABD'den her fırsatta Türkiye aleyhine paylaşımlar yapan örgüt mensubu Hakan Şükür bir kez daha tehdit diline başvurdu.

Firari durumunda bulunduğu ABD'den Türkiye'ye ilişkin paylaşımlar yapan Şükür, ülkemizde FETÖ'cüler hakkında 'Hain, terörist' diyen herkesi kayıt altına aldıklarını öne sürdü.

İnsanları fişleme konusunda mahir olan FETÖ'nün mensubu olan Şükür, Twitter adresinden şu mesajı paylaştı:

"He bu arada, başkasının ağzı ile konuşup hain, terörist deyip binlerce haber yapan, caps hazırlayan herkesi de kayıt altına alıyoruz. O zaman ağababalarınız mahkeme masraflarını ve tazminatları öder zannetmeyin. Tekraren; yalanın acelesi vardır; hakikat sabırlıdır."

Gazeteci Nedim Şener tepki gösterdi

FETÖ'cü Şükür'ün bu paylaşımının ardından kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı mesajın altına yorum yazarak, "Siz kimsiniz, kime terörist diyenleri kayıt altına alıyorsunuz" sorusunu yöneltti.

Gazeteci Nedim Şener de FETÖ'cü Şükür'ün mesajları üzerine kendi Twitter adresinden bir paylaşımda bulundu.

Şener, "Ne oldu? Hani fişliyordun, caps alıyordun FETÖ'cü Hakan Şükür. Şimdi de engelledin mi? Nerede sende dediğini yapacak o yürek. Hadi engelledin de niye yazdığını sildin? O bedenin de kendi kullanacağın beynin yok biliyorum, yüreğini de mi kaybettin korkak" mesajını paylaştı.

FETÖ'cü hainler buluştu: Erdoğan sürgüne gönderilmeli
GÜNDEM
FETÖ'cü hainler buluştu: Erdoğan sürgüne gönderilmeli
Üst düzey teröristi infaz etmişler

Üst düzey teröristi infaz etmişler

​Terör örgütü PKK'daki çöküş, iç hesaplaşmaları hızlandırdı.
Güneyde tersanestratejik zorunluluk

Güneyde tersane
stratejik zorunluluk

​Tersane karşıtı eylem yapanlara Alman Vakfı'ndan para yağmış.
15 yılhapsi istendi

15 yıl
hapsi istendi

​'Erik çekirdeği' dayağında üst sınırda ceza talebi.
Sarı Yelekliler<br>sokağa çağırıyor

Sarı Yelekliler
sokağa çağırıyor

"Avrupa Diktatörlüğünü" kınamak için Belçikalılara çağrı yapıldı.
Çalışma<br> başlatıldı

Çalışma
başlatıldı

​Hakkari'nin yer altı kaynakları araştırılıyor.
Prototip<br>yıl sonu hazır

Prototip
yıl sonu hazır

​Türkiye'nin otomobili 2022'de yollarda olacak.
Belediye başkanından <br>tehdit ve baskı

Belediye başkanından
tehdit ve baskı

Toplu taşıma yapan firma sahiplerini tehdit etti.

​Büyük indirimi kaçırmayın
Kışlada<br>çifte bayram

Kışlada
çifte bayram

​AK Parti Grup Başkanvekili teklifin ayrıntılarını anlattı.

'Drone'lara<br> geçit vermiyor

'Drone'lara
geçit vermiyor

Testlerde hedefleri başarıyla imha etti.

Uykumu kaçırıyor

Uykumu kaçırıyor

​Çiftlik Bank vurguncularının yazışmaları ortaya çıktı.
Kızılay'a<br>anlamlı yardım

Kızılay'a
anlamlı yardım

2 milyon liranın üzerinde ilaç yardımı yaptı.
Yassıada'nın son hali

Yassıada'nın son hali

​4 yıldır süren çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Yeni askerlik<br>sistemi Meclis'te

Yeni askerlik
sistemi Meclis'te

​Askerlik sistemiyle ilgili önemli değişiklikler var.
150 yıllık hayal proje

150 yıllık hayal proje

​Yüzde 80'i tamamlandı, 2020'de hizmete alınacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.