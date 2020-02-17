Gündem FETÖcü istihbaratçının sınav hırsızlığı görüntülerle kanıtlandı Villasına düzenlenen operasyonda ortaya çıktı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'cü istihbaratçının sınav hırsızlığı görüntülerle kanıtlandı: Villasına düzenlenen operasyonda ortaya çıktı

FETÖ'cü istihbaratçının sınav hırsızlığı görüntülerle kanıtlandı: Villasına düzenlenen operasyonda ortaya çıktı

FETÖ/PDY firarisi eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Coşgun Çakar'ın, eşi Gül Çakar'ın açıköğretim sınavından geçebilmesi için istihbarat aracına kopya düzeneği kurduğu ortaya çıktı. Bu düzeneğe ait güvenlik kamerası görüntüleri Çakar'ın evinde yapılan aramalarda ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik kamerası görüntüleri, villaya düzenlenen operasyonda bulundu.
Güvenlik kamerası görüntüleri, villaya düzenlenen operasyonda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında aranan firari eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Coşgun Çakar'ın, eşinin üzerine yerleştirdiği düzenekle sınavda kopya çekmesine yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 20 Nisan 2017'de Çakar'ın Sincan ilçesi Temelli Mahallesi'ndeki villasına operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün sınavlarda yaptığı yolsuzluğun görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:00
FETÖ'nün sınavlarda yaptığı yolsuzluğun görüntüleri ortaya çıktı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün sınavlarda yaptığı usülsüzlüklerin görüntüsü ortaya çıktı. Eski istihbarat daire başkan yardımcılarından Coşgun Çakar'ın, karısı Gül Çakar'ı açık öğretim sınavından geçirmek için, istihbarat aracına kopya düzeneği kurduğu belirlendi.


  • Adreste yapılan aramada, Çakar'ın görev yaptığı birimden yasa dışı yollarla dışarı çıkardığı "böcek" tabir edilen dinleme cihazı, ses kayıt cihazları ve bu cihazlara ait malzemeler, 28 farklı marka ve model masa telefonu, çağrı kayıt cihazı ve SIM kart, hard diskler, flash bellekler, çeşitli marka 76 cep telefonu, ses alıcıları, video kasetler, 19 ses kaseti, fotoğraf makineleri, data kasetleri, disketler, film negatifleri, üzerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in isminin yazılı olduğu 6 şifreli CD'nin aralarında bulunduğu çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Görüntüde, kadının önündeki sıra üzerinde soru kitapçığı ve cevap kağıdının olduğu belirlendi.

FETÖ'cü emniyet müdürünün evinden 76 cep telefonu ve böcek çıktı
GÜNDEM
FETÖ'cü emniyet müdürünün evinden 76 cep telefonu ve böcek çıktı

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, Çakar'ın villasından elde edilen videoda, bir kadının girdiği sınavda gizli çekilmiş 7 saniyelik ve 14 dakika 28 saniyelik iki ayrı görüntü tespit etti. Görüntüde, kadının önündeki sıra üzerinde soru kitapçığı ve cevap kağıdının olduğu belirlendi.

Cevapları telsiz kulakla iletmiş

Görüntü analizlerinde sınava giren kişinin firari emniyet müdürünün eşi Gül Çakar olduğu anlaşıldı.

Emniyet istihbaratın teknik takip ve izlemede kullandığı "obzervasyon" aracının içerisinde kaydedilen diğer görüntüde camları perdeli panelvan tarzı araçta, iki erkek ve araç içerisinde radyo frekans alıcı cihazı olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede Gül Çakar'ın sınavda kullandığı radyo frekans özellikli kamera ile "obzervasyon" aracı içerisindeki radyo frekans alıcısına ait görüntülerin aynı video üzerinde kayıtlı olduğu belirlendi.

Soruşturma sonunda Açık Öğretim Ortaokul Sınavında olduğu belirlenen kopya görüntülerinde, Gül Çakar'ın, radyo frekans özellikli kamerayla soruları taradığı, görüntüleri okul binası dışında, Coşgun Çakar'ın içinde bulunduğu obzervasyon aracındaki alıcıya gönderdiği, araçtakilerin de soru cevaplarını telsiz kulaklık yardımıyla Gül Çakar'a ilettiği ortaya çıktı.

Karı koca firari

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Coşgun ve Gül Çakar "FETÖ yöneticisi olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "zimmet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından aranıyor.
39 maddelikyeni torba yasa geliyor

39 maddelik
yeni torba yasa geliyor

​İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak.
Türkler akın ediyor

Türkler akın ediyor

Firma sayısı 500 kat artışla 4 bini geçti!
81 ilde6 gün sürecek

81 ilde
6 gün sürecek

​Pakdemirli açıkladı: Bakanlık seferberliğe başlıyor.
21,5 milyar TL<br>fazla verdi

21,5 milyar TL
fazla verdi

​Ocak ayı bütçe dengesi verileri açıklandı.
Yeni bir ateşkes<br>hattı kurulabilir

Yeni bir ateşkes
hattı kurulabilir

​Türk-Rus heyetleri Moskova'da bir araya geliyor.
Kadro dışı bırakıldı

Kadro dışı bırakıldı

​Galatasaray'dan sürpriz Mustafa Kapı kararı.

Hem ofis hem de ev<br>olarak kullanmış

Hem ofis hem de ev
olarak kullanmış

​Ölen İngiliz eski istihbaratçının Karaköy'deki evi görüntülendi.

İki zorunluluk<br>birden geliyor

İki zorunluluk
birden geliyor

​İkinci el araç ilanlarına yönelik düzenleme yolda.
5 yıl sonra<br>evladıyla kucaklaştı

5 yıl sonra
evladıyla kucaklaştı

HDP önündeki bir anne daha evladına kavuştu.
İyi Parti'de <br>bir istifa daha!

İyi Parti'de
bir istifa daha!

Gerekçeleri arasında İmamoğlu ve Soros var!
Yerli otoya<br>tasarım övgüsü

Yerli otoya
tasarım övgüsü

​İtalyan ünlü isim aracın tasarımını değerlendirdi.
3 bankaya<br>para cezası

3 bankaya
para cezası

​Yoğun şikayet üzerine bakanlık harekete geçti.
Hapis<br>cezası getirilsin

Hapis
cezası getirilsin

50 markada tağşiş çıkınca üreticiler isyan etti.
Tatil kabusa dönüştü

Tatil kabusa dönüştü

Koronavirüs geceliği 3 bin dolarlık lüks gemi turuna çıkan tatilcilerin seyahatlerini kabusa çevirdi.
13 ile yağış uyarısı

13 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.