FETÖ'cü istihbaratçının sınav hırsızlığı görüntülerle kanıtlandı: Villasına düzenlenen operasyonda ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında aranan firari eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Coşgun Çakar'ın, eşinin üzerine yerleştirdiği düzenekle sınavda kopya çekmesine yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 20 Nisan 2017'de Çakar'ın Sincan ilçesi Temelli Mahallesi'ndeki villasına operasyon düzenlendi.

OYNAT 00:00 FETÖ'nün sınavlarda yaptığı yolsuzluğun görüntüleri ortaya çıktı Fetullahçı Terör Örgütü'nün sınavlarda yaptığı usülsüzlüklerin görüntüsü ortaya çıktı. Eski istihbarat daire başkan yardımcılarından Coşgun Çakar'ın, karısı Gül Çakar'ı açık öğretim sınavından geçirmek için, istihbarat aracına kopya düzeneği kurduğu belirlendi. BiP'te paylaş

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Adreste yapılan aramada, Çakar'ın görev yaptığı birimden yasa dışı yollarla dışarı çıkardığı "böcek" tabir edilen dinleme cihazı, ses kayıt cihazları ve bu cihazlara ait malzemeler, 28 farklı marka ve model masa telefonu, çağrı kayıt cihazı ve SIM kart, hard diskler, flash bellekler, çeşitli marka 76 cep telefonu, ses alıcıları, video kasetler, 19 ses kaseti, fotoğraf makineleri, data kasetleri, disketler, film negatifleri, üzerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in isminin yazılı olduğu 6 şifreli CD'nin aralarında bulunduğu çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Görüntüde, kadının önündeki sıra üzerinde soru kitapçığı ve cevap kağıdının olduğu belirlendi.

GÜNDEM FETÖ'cü emniyet müdürünün evinden 76 cep telefonu ve böcek çıktı

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, Çakar'ın villasından elde edilen videoda, bir kadının girdiği sınavda gizli çekilmiş 7 saniyelik ve 14 dakika 28 saniyelik iki ayrı görüntü tespit etti. Görüntüde, kadının önündeki sıra üzerinde soru kitapçığı ve cevap kağıdının olduğu belirlendi.

Cevapları telsiz kulakla iletmiş

Görüntü analizlerinde sınava giren kişinin firari emniyet müdürünün eşi Gül Çakar olduğu anlaşıldı.

Emniyet istihbaratın teknik takip ve izlemede kullandığı "obzervasyon" aracının içerisinde kaydedilen diğer görüntüde camları perdeli panelvan tarzı araçta, iki erkek ve araç içerisinde radyo frekans alıcı cihazı olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede Gül Çakar'ın sınavda kullandığı radyo frekans özellikli kamera ile "obzervasyon" aracı içerisindeki radyo frekans alıcısına ait görüntülerin aynı video üzerinde kayıtlı olduğu belirlendi.

Soruşturma sonunda Açık Öğretim Ortaokul Sınavında olduğu belirlenen kopya görüntülerinde, Gül Çakar'ın, radyo frekans özellikli kamerayla soruları taradığı, görüntüleri okul binası dışında, Coşgun Çakar'ın içinde bulunduğu obzervasyon aracındaki alıcıya gönderdiği, araçtakilerin de soru cevaplarını telsiz kulaklık yardımıyla Gül Çakar'a ilettiği ortaya çıktı.

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Karı koca firari