Gündem FETÖcü Ugandan itiraf Yatak odalarına kadar arayıp üstlerime bildiriyordum
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FETÖ'cü Ugan'dan itiraf: Yatak odalarına kadar arayıp üstlerime bildiriyordum

FETÖ’nün kozmik mahrem imamı Yasin Ugan, örgüt üyelerinin evlerine gidip yatak odaları da dahil aradığını, onları örgütle ilişkilendirebilecek her şeyi üstlerine rapor ettiğini itiraf etti. Ugan, ortaokul döneminden beri örgüt tarafından özel olarak eğitildiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Ugan, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Casusluk” suçlarından toplam 39 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Ugan, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Casusluk” suçlarından toplam 39 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

FETÖ’nün kozmik mahrem imamı Yasin Ugan, örgüt üyelerinin evlerine baskın yaparak, yatak odaları da dahil aradığını, onları örgüt ile ilişkilendirebilecek en küçük detayları dahi üst yönetime rapor ettiğini itiraf etti.

Ugan, ortaokul yaşlarından itibaren örgüt tarafından özel olarak eğitilen imamlardan olduğunu, hayatı boyunca başka hiçbir iş yapmadığını söyledi.

70 FETÖ’cüden 48’i itirafçı oldu
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70 FETÖ’cüden 48’i itirafçı oldu

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Casusluk” suçlarından toplam 39 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan FETÖ kozmik imamı Yasin Ugan’ın, Pensilvanya’dan aldığı talimatla mahrem yapılanmanın “arama tarama mesulü” olduğu tespit edildi.

MAHREM YAPININ YATAK ODALARINI ARIYORDU

Örgütün mahrem yapılanmasında görevli itirafçıların ifadelerinde, kozmik imam Yasin Ugan’ın arama tarama sorumlusu olarak evlerine baskın yaptığını anlattıkları öğrenildi. Mahrem yapılanma üyelerinin evlerine ve işyerlerine habersiz ziyaretler gerçekleştiren FETÖ’cü Ugan’ın, yatak odaları da dahil, evlerinin her yerini aradığı, bu kişileri örgütle ilişkilendirebilecek en küçük detayları bile üst düzey yönetime rapor ettiği belirlendi.

FETÖ'nün hesap veren önemli isimleri ve itirafları
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FETÖ'nün hesap veren önemli isimleri ve itirafları
15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma ve açılan davalarda birçok ünlü isim sanık ya da şüpheli sıfatıyla yer aldı. İş, basın ve spor dünyasında yer alan bazı ünlü isimler FETÖ kapsamında yargılandıkları davalarda ceza aldı. Bazı örgüt mensupları yurt dışına kaçarken, bu isimlerin iadesi ile ilgili süreçler devam ediyor.


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