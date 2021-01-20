FETÖ'cü Ugan'dan itiraf: Yatak odalarına kadar arayıp üstlerime bildiriyordum

FETÖ’nün kozmik mahrem imamı Yasin Ugan, örgüt üyelerinin evlerine baskın yaparak, yatak odaları da dahil aradığını, onları örgüt ile ilişkilendirebilecek en küçük detayları dahi üst yönetime rapor ettiğini itiraf etti.

Ugan, ortaokul yaşlarından itibaren örgüt tarafından özel olarak eğitilen imamlardan olduğunu, hayatı boyunca başka hiçbir iş yapmadığını söyledi.

GÜNDEM 70 FETÖ’cüden 48’i itirafçı oldu

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Casusluk” suçlarından toplam 39 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan FETÖ kozmik imamı Yasin Ugan’ın, Pensilvanya’dan aldığı talimatla mahrem yapılanmanın “arama tarama mesulü” olduğu tespit edildi.

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MAHREM YAPININ YATAK ODALARINI ARIYORDU

Örgütün mahrem yapılanmasında görevli itirafçıların ifadelerinde, kozmik imam Yasin Ugan’ın arama tarama sorumlusu olarak evlerine baskın yaptığını anlattıkları öğrenildi. Mahrem yapılanma üyelerinin evlerine ve işyerlerine habersiz ziyaretler gerçekleştiren FETÖ’cü Ugan’ın, yatak odaları da dahil, evlerinin her yerini aradığı, bu kişileri örgütle ilişkilendirebilecek en küçük detayları bile üst düzey yönetime rapor ettiği belirlendi.