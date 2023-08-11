FETÖ'cü ve PKK'lı teröristlerin iade edileceği anlaşma Kılıçdaroğlu'nu panikletti

İngiliz basınında ayrıca bunun ardından, AB ile yaptığımız geri kabul anlaşmasının benzerinin yapılmasının gündeme geleceği de yazılıyor. T.C. Cumhurbaşkanlığının, Dışişleri Bakanlığının, İçişleri Bakanlığının, Londra Büyükelçiliğinin, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitelerinde de bu konu ile ilgili şu ana kadar bir açıklama yok. Yapılanları yabancılardan öğreniyoruz."