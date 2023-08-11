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FETÖ'cü ve PKK'lı teröristlerin iade edileceği anlaşma Kılıçdaroğlu'nu panikletti

Yasa dışı göçle mücadelede insan kaçakçılarının yeni güzergahına darbe indirmek üzere İngiltere ve Türkiye arasında yapılan anlaşma ile FETÖ'cü ve PKK'lılar da iade edilecek. Seçimlerde FETÖ ve PKK'nın desteğini arkasına alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise paylaştığı tweetlerle anlaşmaya karşı çıkarak "son derece vahim ve sorunlu" ifadesini kullandı.

16:21 . 11/08/2023 Cuma
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Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Dünyanın en büyük sorunlarının başında yasa dışı göç geliyor. Hem ekonomik hem de demografik sorunlara yol açan bu probleme karşı Türkiye son dönemde gözle görülür sonuçlar veren adımlar atıyor.

Tam bir geçiş noktasında bulunan Türkiye, sadece kendi önlemleriyle yetinmeyip uluslararası platformda da anlaşmalarla sorunu ortadan kaldırmak için elini taşın altına koyuyor.

İngiltere ile göçmen anlaşması

Bu kapsamda İngiltere ile bir anlaşma yapıldı.

Anlaşma kapsamında Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir rota oluşturan göçmen kaçakçılarıyla etkili bir mücadeleye girişiliyor.

Buna göre Türkiye ile İngiltere kolluk güçleri istihbarat paylaşımı dahil işbirliği yapacak.

Bu iş birliği ile kesinlikle üçüncü ülke vatandaşları İngiltere’den Türkiye’ye kabul edilmeyecek.

Teröristler iade edilecek

İngilizler ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Mükemmeliyet Merkezi’ne destek verecek.

Anlaşma kapsamında Türkiye'den kaçmaya çalışan terör örgütü mensupları da Türkiye'ye iade edilecek.

Kılıçdaroğlu panikledi

Bu önemli anlaşmaya ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşı çıktı.

Anlaşmayı 'son derece vahim ve sorunlu' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Saray ve şürekâsına şunu söylemek isterim; bu iş, beceremediğiniz, yapamadığınız ya da her ne sebeple olursa olsun başarısız olduğunuz bir konuda Türkiye’ye müdahale anlamına geliyor.
Ne kadar süslü laflarla paketlenirse paketlensin sonuçta bu birilerinin iç sistemimize müdahalesidir. Hem anlaşmanın hem de bizde kurulacak Mükemmeliyet Merkezi’nin İngiltere tarafından duyurulması son derece vahim ve sorunlu.
İngiliz basınında ayrıca bunun ardından, AB ile yaptığımız geri kabul anlaşmasının benzerinin yapılmasının gündeme geleceği de yazılıyor. T.C. Cumhurbaşkanlığının, Dışişleri Bakanlığının, İçişleri Bakanlığının, Londra Büyükelçiliğinin, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitelerinde de bu konu ile ilgili şu ana kadar bir açıklama yok. Yapılanları yabancılardan öğreniyoruz."


#Kemal Kılıçdaroğlu
#anlaşma
#ingiltere
#FETÖ
#PKK
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