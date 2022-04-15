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ANKARA

FETÖ'cülerin 'Suriyeli' provokasyonu: EGM operasyon hesaplarına karşı harekete geçti

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Suriyeli sığınmacıların ismini kullanarak, provokasyon amaçlı açılan sosyal medya hesaplarına karşı çalışma başlattı. EGM'den yapılan açıklamada, hesapların başta FETÖ olmak üzere diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

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FETÖcülerin Suriyeli provokasyonu: EGM operasyon hesaplarına karşı harekete geçti
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Yapılan devriyelerde, yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacıların adı kullanılarak açılan "operasyon hesapları" ile halkı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığının görüldüğü ifade edildi.

"ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup bu tür paylaşımlar ile halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir" denildi.

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