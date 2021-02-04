FETÖ'den 5 yıldır aranan dernek başkanı ile karısı "gaygubet evi"nde yakalandı Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmaktan aranan ve örgütün kapatılan Hür ve Sanayici İş Adamları Derneği'nin Başkanı Emin Erener ile karısı saklandıkları lüks villada yakalandı. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Emin Erener'in, kapatılan Zaman Gazetesinin eski imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya ile İmaj İç ve Dış Ticaret AŞ'de ortak olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi 04 Şubat 2021, 18:18 Son Güncelleme: 04 Şubat 2021, 18:35 AA