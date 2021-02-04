Gündem FETÖden 5 yıldır aranan dernek başkanı ile karısı "gaygubet evi"nde yakalandı
ANKARA

FETÖ'den 5 yıldır aranan dernek başkanı ile karısı "gaygubet evi"nde yakalandı

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmaktan aranan ve örgütün kapatılan Hür ve Sanayici İş Adamları Derneği'nin Başkanı Emin Erener ile karısı saklandıkları lüks villada yakalandı. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Emin Erener'in, kapatılan Zaman Gazetesinin eski imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya ile İmaj İç ve Dış Ticaret AŞ'de ortak olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Emin Erener
Emin Erener

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ üyelerinin yakalanması için özel bir ekip kurdu.

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Bu adamı kim korudu
  • Ekipler yürüttükleri çalışmalar sonucunda, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ'ye üye olmaktan 5 yıldır aranan Emin Erener'in, karısıyla birlikte Çankaya'nın Beytepe Mahallesi'nde "gaygubet evi" olarak bilinen hücre evinde saklandığını tespit etti.

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Altın kaplamalı ruhsatsız silah ele geçirildi

Kameralarla izlenen villa tipi eve yapılan operasyonla Emin Erener ile FETÖ üyeliğinden aranan karısı Nesrin Erener gözaltına alındı. Aramalarda, altın kaplamalı ruhsatsız silah ele geçirildi.

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İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında
  • Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Emin Erener'in, kapatılan Zaman Gazetesinin eski imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya ile İmaj İç ve Dış Ticaret AŞ'de ortak olduğu tespit edildi.

Nesrin Erener'in de 5. Sulh Ceza Hakimliğince, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arandığı belirlendi.

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