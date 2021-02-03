Eski CHP vekili firari FETÖ’cü Erdemir’den Biden’a tavsiye: Türkiye'ye karşı cezalandırıcı olun

ABD merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD), ABD’nin yeni başkanı Joe Biden için “Trump’tan Biden’a: ABD Ulusal Güvenlik Politikalarının Geleceği" başlıklı rapor hazırladı. 152 sayfalık raporda Türkiye ile ilgili bir bölüme de yer verildi.

GÜNDEM Firari FETÖ’cü Erdemir’den ABD’ye “Türkiye’yi Akdeniz’de durdurun” çağrısı

Firari FETÖ’cü eski CHP vekili Aykan Erdemir ve Türkiye karşıtı yazılarıyla bilinen Philip Kowalski tarafından kaleme alınan bu kısımda Türkiye'ye karşı cezalandırıcı ve tehditkar olunması istendi.

Biden’a verilen tavsiyeler neler?

Biden’a Türkiye konusunda verilen 10 tavsiye içinde, Washington’un Türkiye’de sivil toplumun inşası için ek kaynak ayırması, Küresel Magnitsky Yasası kapsamında yaptırım uygulanması, NATO üyesi ülkelerin Türkiye’ye tepki göstermesi, Halkbank davası kapsamında Türk yetkililere soruşturma açılması, S-400’lerden geri dönülmesi için baskı uygulanması, CAATSA yaptırımlarının katılaştırılması gibi maddeler bulunuyor.

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"ABD YPG ile bağını güçlendirsin"

Raporda ayrıca, ABD’nin, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG ile bağını güçlendirmesi gerektiği belirtiliyor.

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