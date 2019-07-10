FETÖ'den aranan 'il sorumlusu' hücre evinde yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde Isparta "il imamı" ve Antalya "eğitim danışmanı" olduğu iddiasıyla aranan zanlı ile eşi gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce örgütün Isparta "il imamı" ve Antalya "eğitim danışmanı" olarak görev yaptığı belirlenen ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.E. ile eşi F.E'nin Denizli'de örgütün hücre evinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, üzerinde sahte kimlikle yakalanan E.E. ile eşi F.E'yi gözaltına aldı.

Zanlıların kaldığı hücre evinde yapılan aramada, sahte kimlikler, bir miktar para, örgüt mensuplarına maddi yardım için kullanılan boş zarflar ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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