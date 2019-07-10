Gündem Savcıdan şok fetö tespiti
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Savcıdan şok fetö tespiti

İstanbul’da FETÖ şüphelisi 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturmayla ilgili savcılıktan yapılan açıklamada, “FETÖ’nün TSK içerisine sızmış ve halen deşifre edilemeyen mensupları sayıca darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla” denildi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK’daki kriptolarına yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 100'ü Kara, 33'ü Hava, 37'si Deniz ve 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup oldukları öğrenildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK içerisindeki örgütlenmesinin halen aktif olduğu, 15 Temmuz darbe girişimine katılmayan örgüt mensuplarının, katılanlara oranla daha yüksek sayıda olduğuna dikkat çekildi.

96’SI GÖZALTINDA

Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay bulunuyor. Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müştereken devam ederken, gözaltı sayısının 96 olduğu öğrenildi. Savcılığın yaptığı yazılı açıklamada 15 Temmuz darbe girişimi sırasında deşifre olan TSK içerisindeki FETÖ’cülerin buzdağının görünen kısmını oluşturduğuna dair bir tespit paylaştı.

DEŞİFRE OLMAYAN İSİMLER DAHA FAZLA

Açıklamada şunlar kaydedildi: "FETÖ'nün TSK içerisine sızmış ve halen deşifre edilemeyen mensupları sayıca darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla. Haklarında işlem tesis edilmeyen 2 bin 287 asker şahıs şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmiş, bu şüphelilerden bin 980'i yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 515'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunarak örgütsel faaliyet ve mensupları hakkında faydalı bilgiler verdiklerinden bahisle serbest bırakılmış (sabit hat örgütsel irtibatını kabul eden ancak faydasız ve eksik bilgiler veren şüpheliler bu sayıya dahil olmayıp bu tür şüpheliler tutuklama istemiyle sevk edilmiştir), 222'si tutuklama istemiyle sevk edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, bin 233'ü ise tutuklanmıştır."

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  • SAT’çılara ceza yağdı
  • 15 Temmuz’da Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada, savcılık mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 44 sanığın ‘’Anayasayı ihlal’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Ankara’da hava darbesi

Ankara’da ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturmasında gözaltı kararı verilen 32 askerden 20'si yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen bir albay, 2 yarbay, bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 9 üsteğmen, 2 teğmen ve 15 astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 20 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

İzmir’de 35 gözaltı kararı

  • Öte yandan İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 20'si muvazzaf 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TSK'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 20'si muvazzaf, 5'si eski asker ile bu kişilerle irtibatlı 10 sivil şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevde 2 üsteğmen, 2 teğmen, 16 astsubay ile meslekten ihraç edilen 1 yarbay ile 1 astsubay, açığa alınan 2 üsteğmen ve istifa eden 1 pilot yüzbaşı buluyor.

175 sanığa 10 kez müebbet

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında, savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında yargılanan 175 sanığın, 10’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi istendi.Öte yandan FETÖ’nün isimlerinin gizli tutulması için özel bir önem verdiği 11 zanlı, Balıkesir ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün ildeki sözde üst düzey yönetiminde bulunan şüpheliler arasında geçen "ByLock" yazışmalarında, hangi esnaftan ne kadar "himmet" adı altında para toplanacağının listesinin tutulduğu belirlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İşte ankesör bilançosu
GÜNDEM
İşte ankesör bilançosu

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