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FETÖ'den gözaltına alınan havacılardan 8'i itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün "mahrem imamları" ile haberleştikleri belirlenerek gözaltına alınan şüphelilerden 8'i itirafçı oldu.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 23 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden, aralarında 1 albayın da bulunduğu 8 kişi, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Örgütle bağlantısını bildikleri askerlerin isimlerini verdikleri ve "mahrem imamları" da teşhis ettikleri öğrenilen 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevkedilen 15 şüpheliden ikisi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanıp Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Zanlılardan 13'ü ise mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FETÖ'ye yönelik soruşturma

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında, 9 Temmuz'da biri albay, ikisi yarbay 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

  • FETÖ'nün "mahrem imamları" ile sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen şüphelilerden 23'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.
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