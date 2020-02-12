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FETÖ'den yargılanan Faruk Güllü için istenen ceza belli oldu

FETÖ'den yargılanan Faruk Güllü için istenen ceza belli oldu

FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcılık, baklavacı Faruk Güllü’nün örgüt üyeliğinden 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

Haber Merkezi AA
Faruk Güllü
Faruk Güllü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik açılan TUSKON davasından dosyası ayrılan baklavacı Faruk Güllü hakkında mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Faruk Güllü ile avukatları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve Ticaret Bakanlığı avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, dosya kapsamında daha önce gizli tanık olan ve "FETÖ üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada hakkında verilen cezada hükmün açıklanması geriye bırakılan Recep Kaleli'nin "tanık" olarak dinlenileceğini söyledi.

Faruk Güllü tutuklandı
GÜNDEM
Faruk Güllü tutuklandı

Duruşmada söz alan Kaleli, yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı için hakkında verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğini hatırlattı.

Bu karar üzerine gizli tanıklıktan çıkarıldığını anlatan Kaleli, katıldığı bazı sohbetlerde sanık Güllü'nün de yer aldığını söyledi.

Kaleli, Güllü'nün FETÖ'nün "mütevelli heyeti" toplantısında yer aldığını belirterek, sanığı dinleyici olarak katıldığı bu toplantılarda birkaç kez gördüğünü ifade etti.

Tanık beyanlarının ardından söz alan sanık ve avukatları, aleyhlerindeki ifadeleri kabul etmediklerini söyledi.

Sanık ve taraf avukatların beyanlarının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanığın FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan birçok dernek ve vakfın üye ve yöneticiliğini yaptığı belirtilerek, dosya kapsamı, delil durumu ve alınan beyanlar göz önünde bulundurularak sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

Mütalaada, sanığın tutukluluk haline ilişkin değerlendirmenin ise mahkeme heyetinin takdirine bırakıldığı kaydedildi.

Duruşma, sanık ve taraf avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

Davanın geçmişi

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TUSKON kapsamında hazırlanan iddianamede, sanık Faruk Güllü'nün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
  • FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un Başkanı Rızanur Meral ve Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davanın 7 Ekim 2019'da yapılan duruşmasında, mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyasını ayırmıştı.
  • Bu kapsamda sanık Faruk Güllü'nün dosyası, hakkındaki tüm delillerin toplanması sebebiyle ana dosyadan ayrılarak aynı mahkemede yeni bir esas üzerine kaydedilmişti.
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