FETÖ’nün 57 mahrem imamı toplu halde itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile SİBER Daire Başkanlıklarınca yapılan çalışmalarda tespit edilen FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 89 mahrem imamına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda 70 şüpheli gözaltına alınırken, ilk kez 57 mahrem imam aynı anda etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini açıkladı.

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18’İ ÖĞRETMEN, BİRİ PROFESÖR, 2’Sİ DOKTOR

FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki mahrem imamlarının hepsinin aktif görevde ve kamuda çalışanı oldukları aralarında 18 öğretmen, bir profesör, bir doçent ve 2 doktor da olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan 57 mahrem imam etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Mahrem imamlardan ifadeleri etkin pişmanlık için yeterli görülmeyen 9 şüphelinin de aralarında olduğu 21'i tutuklandı.

İfadelerinde FETÖ’nün son dönem yapılanması ve gaybubet evlerinin adreslerini veren 48 şüpheli adli kontrol altına alındı. Bir şüphelinin ise emniyetten serbest bırakıldığı bildirildi.

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OYNAT 00:00 FETÖ'nün hesap veren önemli isimleri ve itirafları 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma ve açılan davalarda birçok ünlü isim sanık ya da şüpheli sıfatıyla yer aldı. İş, basın ve spor dünyasında yer alan bazı ünlü isimler FETÖ kapsamında yargılandıkları davalarda ceza aldı. Bazı örgüt mensupları yurt dışına kaçarken, bu isimlerin iadesi ile ilgili süreçler devam ediyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 FETÖ elebaşı 4 yıldır neden iade edilmedi? Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden tam dört yıl geçti . Fakat Türkiye'nin ABD'ye FETÖ elebaşı Gülen ve üst düzey örgüt mensupları için yaptığı talepler karşılık bulamadı. Aradan geçen süre boyunca Türkiye ve ABD arasında daimi gündem konusu olan Gülen'in iadesine dair neler yaşandı? Gelin birlikte inceliyelim. BiP'te paylaş

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