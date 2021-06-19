Gündem FETÖnün askeri öğrenci yapılanmasına yönelik 17 ilde şafak operasyonu
İSTANBUL

FETÖ’nün askeri öğrenci yapılanmasına yönelik 17 ilde şafak operasyonu

FETÖ'ye yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisini daha ekledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü (TEM) Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri FETÖ / PDY Terör Örgütünün askeri öğrenci yapılanmasını kapsayan “Aday Numarası” sistemi ile haksız şekilde yerleşenlere yönelik İstanbul merkezli 17 ilde operasyon gerçekleştirdi.

Haber Merkezi İHA
FETÖ’nün askeri öğrenci yapılanmasına yönelik 17 ilde son dakika şafak operasyonu
İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon çok sayıda ilçede bulunan 30 adrese yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü (TEM) Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri FETÖ / PDY Terör Örgütünün askeri öğrenci yapılanmasına karşı operasyon yaptı. İstanbul merkezli 17 ildeki operasyon geçmiş yıllarda askeri okul sınavlarına “Aday Numarası” sisteminde yapılan usulsüzlük ile girdiği tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirildi.

İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon çok sayıda ilçede bulunan 30 adrese yapıldı.
İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon çok sayıda ilçede bulunan 30 adrese yapıldı.
Aralarında rütbelilerinde bulunduğu şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

İstanbul merkezli 17 ilde yapılan operasyonun hakkında gözaltı kararı olan 6’sının Muvazzaf Astsubay ve Uzman Çavuş, 46’sının da ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 52 kişiye yapıldığı öğrenildi.

İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon çok sayıda ilçede bulunan 30 adrese yapıldı.
İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon çok sayıda ilçede bulunan 30 adrese yapıldı.

İSTANBUL'DA 30 ADRESE BASKIN

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon Beykoz, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Sultanbeyli başta olmak üzere çok sayıda ilçede bulunan 30 adrese yapıldı. Operasyonda adreslerde arama yapılırken adreslerde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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