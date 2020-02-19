Gündem FETÖnün darbe girişimini Akıncı Üssünden yöneten Kemal Batmazın kod adı Sedatmış
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten Kemal Batmaz'ın kod adı 'Sedat'mış

FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten Kemal Batmaz'ın kod adı 'Sedat'mış

FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten "sivil imam" Kemal Batmaz'ın örgüt içerisinde "Sedat" kod adını kullandığı sanık itirafında yer aldı. A.B, darbe girişimine kadar Hava Kuvvetleri'nin sözde imamı Batmaz'a bağlı faaliyet yürüttüğünü anlattı.

Haber Merkezi AA
Kemal Batmaz, darbe girişimini Akıncı üssünde yönetmişti.
Kemal Batmaz, darbe girişimini Akıncı üssünde yönetmişti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten "sivil imam" Kemal Batmaz'ın örgüt içinde "Sedat" kod adını kullandığı itirafçı beyanlarına yansıdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem imamlarından A.B, etkin pişmanlıktan yararlanarak Kemal Batmaz hakkında bilgiler verdi.

15 Temmuz’un yeni şifresi: Kemal Batmaz
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15 Temmuz’un yeni şifresi: Kemal Batmaz
Türkiye Adil Öksüz'ün izini sürerken darbenin sivil lideri ortaya çıkarıldı.15 Temmuz'da Adil Öksüz gibi Akıncı Üssü'nde olan Kemal Batmaz kaçamadı ve cezaevine konuldu. FETÖ'nün şirketi Kaynak Holding'de Genel Müdürlük yapan Kemal Batmaz'ın internette bulunan tek görüntüsü 2012 yılında Kaynak Holding'in bir toplantısına ait. İşte 15 Temmuz'un yeni şifresi: Kemal Batmaz.


A.B, savcılık ifadesinde örgütün 2014-2015 döneminde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasının en üstündeki kişinin Kemal Batmaz olduğunu, Adil Öksüz'ün de o dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu olduğunu belirtti.

Kemal Batmaz'ın örgüt içerisinde "Sedat" kod adını kullandığını bildiren A.B, darbe girişimine kadar Hava Kuvvetleri'nin sözde imamı Batmaz'a bağlı faaliyet yürüttüğünü anlattı.

Kemal Batmaz'ın FETÖ elebaşı Gülen'e mektubu jandarmaya takıldı
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Kemal Batmaz'ın FETÖ elebaşı Gülen'e mektubu jandarmaya takıldı

Batmaz'ın olduğu herhangi bir toplantıya katılmadığını iddia eden A.B, "Bir defasında 'Malik' kod adlı kişinin ofisinde, 'Selim' kod adlı kişi telefonda, 'Abi biz dinleme yapmıyoruz, bir süreden beri cihazları kullanmıyoruz.' şeklinde Kemal Batmaz ile konuşmalarına şahit oldum" ifadelerini kullandı.

A.B, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında üst düzey yönetici olan 'Mehmet' kod adlı kişinin 2015'te Akın Öztürk'ün bir şeyler yapmaya çalıştığını, gizli kapaklı işler çevirdiğini ve bunu Batmaz'a ilettiğini aktardı.

Deniz Kuvvetleri imamı Batmaz!
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Deniz Kuvvetleri imamı Batmaz!

FETÖ elebaşı Gülen'i tanımadığı iddia etmişti

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Akıncı Üssü darbe girişimi davası iddianamesine göre Batmaz, darbe girişimiyle ilgili hazırlıklar kapsamında sık sık örgütün elebaşı Gülen'e rapor vermek için ABD'ye gitti.

1 Ocak 2016'da İngiltere üzerinden ABD'ye girerken Newark Havaalanı'nda gümrükteki görevli kendisinden şüphelendi. Batmaz'ı pasaport kontrolünde mülakata alan Amerikalı görevliler, üzerinde 7 bin ABD doları bulunan Batmaz'a bu parayı nerede kullanacağı sordu. Üzerindeki parayı ABD'deki harcamalarında kullanacağını söyleyen Batmaz, kendisini İsmail Çelik isimli arkadaşının karşılayacağını, bir gece New Jersey'de Riviera adlı otelde, ardından da Yavuz Ulusoy isimli arkadaşıyla Pensilvanya'da "İmam Muhammed Fetullah Gülen" ile kalacağını belirtti.

FETÖ'cü Kemal Batmaz'a 19 gün hücre cezası
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FETÖ'cü Kemal Batmaz'a 19 gün hücre cezası

Zaman zaman FETÖ'nün firari "TSK imamı" Adil Öksüz ile ABD'ye giden Batmaz, darbe girişiminden 3 gün önce Öksüz ile New York'tan İstanbul'a aynı uçakla geldi. Batmaz, Gülen'e yapılan hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgi verdikten ve son talimatları aldıktan sonra Akıncı Üssü'ne gitti.

İşte FETÖ'cü darbe girişiminin ikinci ismi
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İşte FETÖ'cü darbe girişiminin ikinci ismi
FETÖ darbe girişimine ilişkin çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Örgütün askeri imamı Adil Öksüz ile birlikte darbeyi yöneten kişinin Kemal Batmaz olduğu belirlendi. Batmaz'ın, 2016 yılında Öksüz'le birlikte 4 defa ABD'ye gittiği tespit edildi. Adil Öksüz ile Kemal Batmaz'ın Atatürk Havaalanından 13 Temmuz günü Türkiye'ye girişi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Batmaz, darbe girişiminin ardından yakalandığında ilk ifadesinde "arsa bakmaya" gittiğini, FETÖ elebaşı Gülen'i basından tanıdığını ve kendisiyle hiç görüşmediğini iddia ettti.

Savcılık ifadesinde emlakçı olduğunu söyleyen Batmaz'ın Akıncı Üssü güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, darbeyi bizzat yönetenlerden olduğu tespit edildi. Darbeci üs komutanı eski tuğgeneral Hakan Evrim’in esas duruşa geçerek baş selamı vermesi, Batmaz'ın örgüt yapılanmasındaki konumu ve rolünü bir nevi gözler önüne serdi.

Batmaz'ın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Akıncı Üssü darbe girişimi davasında yargılaması devam ediyor.
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