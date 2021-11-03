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FETÖ'nün eğitim yapılanmasına dört ilde operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Eğitim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​FETÖnün eğitim yapılanmasına dört ilde operasyon
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eğitim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden örgütün gizli haberleşme aracı olan ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu oldukları dair ifadeler bulunan 7'si aktif görevde, 5'i ihraç, 4'ü özel okulda öğretmen olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde operasyon başlattı

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