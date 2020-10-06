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FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün "emniyet yapılanması"na yönelik operasyonda, 3'ü ByLock kullanıcısı olmak üzere 16 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, zanlılardan 15'ini gözaltına aldı.

Şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanma içerisinde üst düzey örgüt üyesi şeklinde kodlanan kişilerle irtibatlı oldukları, himmet verdikleri ve düzenlenen toplantılara katıldıkları tespit edildi.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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