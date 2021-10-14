Bursa'da 10 adrese FETÖ operasyonu: Dokuz kişi gözaltında

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ/PDY mensuplarının kaldığı tespit edilen ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

10 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl ve Orhangazi ilçelerindeki baskınlarda aralarında meslekten ihraç olan öğretmenlerin ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, evlerde bulunan 15 bin 295 Türk Lirası ile 4 bin 280 dolara el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

REKLAM

GÜNDEM Şanlıurfa'da feci kaza: Aracın tavanı koptu iki kişi hayatını kaybetti

GÜNDEM Her şeyi itiraf ettiler: Samanların içinden deste deste para çıktı

GÜNDEM Denizli'de kan donduran cinayet: Kazara ezdiğini söylemişti gerçek ortaya çıktı