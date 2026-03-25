FETÖ’nün gizli haberleşme aracı ByLock’u kullandıkları belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ’nün gizli haberleşme aracı ByLock’u kullandıkları belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı

08:4325/03/2026, Çarşamba
DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün gizli haberleşme aracı ByLock’u kullandıkları belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda, haklarında örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve
ByLock kullandıkları tespit edilen 9 şüpheli için Ankara merkezli 2 ilde gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

#FETÖ
#ByLock
#Terör Suçları
Brent petrol bugün ne kadar? Ateşkes sinyalleri fiyatların yükselişini frenledi