FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma: 3 gözaltı kararı

09:274/03/2026, Çarşamba
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren bazı şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

Soruşturma kapsamında, 3 şüphelinin örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları tespit edildi.

Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarında görevli 2'si ihraç ve 1'i halen görevde 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.



#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#FETÖ
#kamu mahrem
