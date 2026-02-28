İncirlik yayınında FETÖ bağlantısı: Koza TV mercek altında

İncirlik Hava Üssü soruşturmasında Koza TV'nin FETÖ ile bağlantıları bulundu.
İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlanmasına dair başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin dikkat çekici bağlantıları ortaya çıktı. Adana Koza Radyo Televizyon Yayıncılığı A.Ş.’de çalışan bir montaj personeli, FETÖ’den adli işlem görmüş kardeşi, geçmişinde FETÖ iltisakı bulunan bir genel müdür ve belediye çalışanı bir işçinin askeri üs önünden ANKA Ajansı adına canlı yayın yapması soruşturmayı farklı bir boyuta taşıdı.
İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin ANKA tarafından canlı yayınlanması üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ilk isim Sergen Ölçer oldu. Ölçer’in Adana Koza Radyo Televizyon Yayıncılığı A.Ş.’de montaj personeli olarak görev yaptığı öğrenildi.
Elde edilen bilgilere göre, Ölçer’in kardeşi Serhat Ölçer’in geçmişte FETÖ evlerinde kaldığı, örgüt kapsamında adli işlem gördüğü ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirlendi.
FETÖ BAĞLANTILI KANALDA ÇALIŞMIŞ
Sergen Ölçer’in adını verdiği bir diğer isim ise Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen. Bilen’in daha önce FETÖ iltisaklı Evsen Televizyon’da görev yaptığı, ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefet, hakaret, iftira ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs gibi çeşitli suçlamalarla adli kaydının bulunduğu ifade ediliyor. Bilen hakkında ayrıca “kişisel verilerin kaydedilmesi” suçlamasıyla da geçmişte işlem yapıldığı öğrenildi.
BELEDİYE ÇALIŞANI ASKERİ ÜS ÖNÜNDE
Gözaltına alınan üçüncü isim Güral Bıçakçı’nın ise Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi A.Ş.’de (ASKİ) işçi olarak çalıştığı tespit edildi.
Koza TV çalışanlarıyla birlikte ANKA Ajansı adına askeri bir üs önünde canlı yayın yapılmasına yardımcı olan Bıçakçı’nın daha önce ruhsatsız silah taşıma suçlamasıyla işlem gördüğü de belirtiliyor.
KOZA TV YAKIN TAKİPTE
Öte yandan Sözcü TV eski Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı’nın geçtiğimiz günlerde Koza TV’nin büyütülerek ulusal bir haber kanalı haline getirilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını açıklamıştı.
İncirlik Hava Üssü gibi stratejik bir askeri noktaya ilişkin görüntülerin canlı yayınlanması ve yayın zincirinde yer alan isimlerin FETÖ bağlantıları ile adli geçmişleri, güvenlik birimlerinin Koza TV’yi daha yakından incelemesine neden oldu.
#İncirlik Hava Üssü
#FETÖ
#Koza TV