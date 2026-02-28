İncirlik Hava Üssü'nün canlı yayınlamasına soruşturma açıldı: Dört kişi gözaltına alındı

"Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri kanunun 7. ve 25/A maddeleri kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında ilgili yayını gerçekleştirdiği değerlendirilen şahısların tespiti ve teminine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Milli güvenliği ilgilendiren askeri tesis ve güvenlik alanlarına ilişkin görüntü ve bilgilerin yetkisiz şekilde paylaşılması, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte olup, kamu düzeni ve devlet güvenliği bakımından ciddi sonuçlar doğurabilecek mahiyettedir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."