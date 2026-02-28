Yeni Şafak
İncirlik Hava Üssü'nün canlı yayınlamasına soruşturma açıldı: Dört kişi gözaltına alındı

17:3728/02/2026, Cumartesi
İncirlik Hava Üssü soruşturmasında ikisi gazeteci dört kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü'nden "canlı yayın" yapılmasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında Koza TV Genel Müdürü ve muhabiri iki kişi ile Büyükşehir Belediyesi personeli üçüncü bir şahıs ve ANKA GYY Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlandığının tespit edildiği belirtildi.

Askeri tesis ve üslerin konum, güvenlik tertibatı ve fiziki yapısına ilişkin görüntülerin kamuya açık şekilde paylaşılmasının milli güvenlik açısından risk teşkil ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri kanunun 7. ve 25/A maddeleri kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında ilgili yayını gerçekleştirdiği değerlendirilen şahısların tespiti ve teminine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Milli güvenliği ilgilendiren askeri tesis ve güvenlik alanlarına ilişkin görüntü ve bilgilerin yetkisiz şekilde paylaşılması, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte olup, kamu düzeni ve devlet güvenliği bakımından ciddi sonuçlar doğurabilecek mahiyettedir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

ANKA Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü görüntülerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ANKA GYY Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verdi

DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında Koza TV Genel Müdürü ve muhabiri 2 kişi ile Büyükşehir Belediyesi personeli 3. bir şahıs daha gözaltına alındı. Son olarak ANKA GYY Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verildi.


