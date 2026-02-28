İncirlik Hava Üssü'nün canlı yayınlamasına soruşturma açıldı: Dört kişi gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü'nden "canlı yayın" yapılmasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında Koza TV Genel Müdürü ve muhabiri iki kişi ile Büyükşehir Belediyesi personeli üçüncü bir şahıs ve ANKA GYY Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlandığının tespit edildiği belirtildi.
Askeri tesis ve üslerin konum, güvenlik tertibatı ve fiziki yapısına ilişkin görüntülerin kamuya açık şekilde paylaşılmasının milli güvenlik açısından risk teşkil ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
ANKA Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü görüntülerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ANKA GYY Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verdi