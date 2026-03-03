Yeni Şafak
38 ilde FETÖ operasyonu: 298 şüpheli yakalandı

38 ilde FETÖ operasyonu: 298 şüpheli yakalandı

3/03/2026, Salı
38 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik son 2 haftadır polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 298 şüpheli yakalandı.
38 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik son 2 haftadır polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 298 şüpheli yakalandı.

38 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik son 2 haftadır polisler ekiplerince düzenlenen operasyonlarda; 298 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 182'si tutuklandı, 75’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

FETÖ’nün "Güncel Yapılanması, Eğitim Yapılanması, Finans Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Mahrem Yapılanmalar" içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, Ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan, Örgütün propagandasını yapan, Örgüte maddi destek toplayan 298 şüpheli yakalandı. 182'si tutuklandı. 75’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince 38 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı." denildi.

