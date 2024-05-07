FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına operasyon: 38 gözaltı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Ekonomi, yabancı düşmanlığı, terörle mücadele ve kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bazı 5. kol elemanları tarafından medya ve sosyal medyada körüklenen lümpen ırkçılığın asla iyi olmadığı açıktır" dedi. Erdoğan "Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık yine başaracağız. Konut ve araç piyasasında oluşan fiyat balonu sönmeye başlamıştır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız. Ne gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmeyeceğiz" diye konuştu.