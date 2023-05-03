FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe: İstanbul'da altın ve dolarlarla yakalandılar

Ekipler haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 ihraç öğretmen, 10 özel sektör ve 2 öğrenci olmak üzere 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

12 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda dijital materyal, 9 bin 417 dolar, 152 bin lira, yaklaşık olarak 95 bin lira değerinde altın ele geçirildi.