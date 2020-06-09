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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon: Biri eski yarbay 32 şüpheliden 25'i yakalandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen biri eski yarbay 32 şüpheliden 25'i yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 25’inin yakalandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri personeline yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan mahrem şahısların etkin pişmanlık ifadeleri, şüpheli beyanları, fotoğraf teşhis işlemleri ve tüm araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen 1’i ihraç yarbay, diğeri aktif üsteğmen rütbesinde olmak üzere 2 subay, 13’ü aktif, 8’i ihraç, 9’u emekli olmak üzere 30 astsubay rütbelerindeki toplam 32 şüpheli hakkında Ankara merkezli 14 ilde 09.06.2020 tarihinden geçerli olmak üzere gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 25’i yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

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