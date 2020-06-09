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Gündem İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu 33 kişi gözaltına alındı
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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 33 kişi gözaltına alındı

İstanbul polisi tarafından FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda 33 kişi yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul polisi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.

  • 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda 33 kişi yakalandı.

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