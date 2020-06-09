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FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına 22 ilde operasyon

FETÖ’nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 191 zanlının yakalanması için İzmir merkezli 22 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonda, 191 şüpheliden 145'inin yakalandığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İzmir ve 22 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 181'i muvazzaf 191 şüpheliden 145'i yakalandı.

  • İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2004-2016 yılları arasında İzmir'deki sınavlarda FETÖ mensuplarınca mülakat aday numarasının şifrelenip, bu şifre üzerinden terör örgütü mensuplarına bu aday numarasının verilerek mülakatlarda başarılı sayılması suretiyle usulsüzlük yapıldığı belirlenerek, 191 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve 22 ilde 173'ü muvazzaf havacı astsubay, 6'sı muvazzaf teğmen, 2'si muvazzaf üsteğmen, 8'i Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan astsubay ve 2'si askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 191 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

Operasyonda, 191 şüpheliden 145'inin yakalandığı belirtildi.
  • Şüphelilerin 2005, 2011 ve 2012 yıllarında İzmir'de yapılan Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakatlarında kendilerine verilen aday numarasının her sınav yılı için tespit edilen formüle göre avantajlı grupta bulundukları, terör örgütü mensuplarınca mülakat aday numarası üzerinden belirlenen formüle (şifreye) uygun aday numarası aldıkları belirlendi.

Şüphelilerden 154'ünün şifreli aday numarası verilmesinin yanında örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefon irtibatı da bulunduğu tespit edildi.

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