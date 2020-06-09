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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi Çarşamba günü dönüyorlar
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında başları yapışık iki kardeşle ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, ikiz kardeşlerin ameliyatlarının gerçekleştirildiğini ve çarşamba günü Türkiye’ye döneceklerini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yapışık ikizler Derman ve Yiğit'in ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştirildi.
Yapışık ikizler Derman ve Yiğit'in ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT’de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, başları yapışık iki kardeşle ilgili de konuşurken ameliyatlarının gerçekleştirildiğini ve çarşamba günü Türkiye’ye döneceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başları yapışık olan kardeşlerle ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

  • Başları yapışık 2 yavru var. Türkiye'de kime gösterdiysek de bir cevap alamadık. Bu ameliyatı İngiltere'de Keşmir'li bir doktor yaptı. Arkadaşlarımız resimleri çektiler gönderdiler. Antalyalı 2 yavrumuzu biz İngiltere'ye gönderdik. Bizden de 2 doktor gönderdik. Bizden giden doktorlar da ameliyata girdiler. 42 kişilik bir ekiple gerçekleşti ameliyat. Bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra 15 gün 1 ay içinde inşallah Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Biz o iyi niyetimizle o adımı attık. Ve orada da bir Türk armatör ve bir Keşmirli dediler ki; "Bedeli neyse biz ödeyeceğiz." Onlarda bu işi üstlendiler. Ve bu yavruların ameliyatı gerçekleşmiş oldu. Türkiye bu. Yani bütün vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor.
  • İki yavrunun ismini aldım şimdi Derman ve Yiğit. İnşallah çarşamba günü geliyorlar.

Yapışık ikizler Derman ve Yiğit

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