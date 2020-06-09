Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar

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Müze kararı şaibeli: Atatürk'ün imzasının sahte olduğu iddia ediliyor

Ayasofya’nın statüsü yeniden tartışma konusu olurken, Danıştay, camiyi müzeye dönüştüren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu ile ilgili kararını 2 Temmuz’da verecek. 1934 tarihli karar, baştan sona şaibelerle dolu. Ayasofya ile ilgili hazırlanan kararnamenin sayısı 1589. Ancak 2 gün önce yani 22 Kasım’da hazırlanan kararnamenin sayısı ise 1606. Hukukçular sayının teknik olarak 1606’nın üstünde olması gerektiğine dikkat çekiyor. İkinci şüphe, kararnamenin Resmî Gazete’de yayımlanmaması. Karardaki Atatürk imzasının da sahte olduğu belirtiliyor. Çünkü Mustafa Kemal, “Atatürk” unvanını resmi olarak 27 Kasım 1934’te aldı.