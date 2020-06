Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a sert çıktı: Sen kiminle dans ediyorsun, haddini bil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi. TRT spikeri Sermin Baysal Ata, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu merak edilenleri soruyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayınında yanıtladı.

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi, ekonominin salgından ne kadar etkilendiği, Türkiye’nin Libya’daki dengeleri nasıl değiştirdiği ve gündeme dair merak edilen soruların cevaplandığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Böyle bir salgın hakikaten sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiledi. Bunun birçok yönlü dünya ülkeleri arasında meydana getirdiği zararlar var. Başta Amerika olmak üzere Rusya, Çin hepsi çok büyük zararlar gördüler. İşsizlikte Amerika'da 45 milyon civarında işsizlikten bahsediliyor. Bunlar sıradan olaylar değil.

Hamdolsun kendi durumumuza baktığımızda Türkiye dünyada bir numara. Bütün yaptığımız yatırımlara rağmen, terörle mücadeleyi kesmedik. Aynı şekilde salgınla mücadelede de şu ana kadar 102 ülkeye, büyük kısmı hibe olmak üzere yardımlar gönderdik.

Şu anda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni hamdolsun yap işlet devretle bitirdik. Bütün donanımıyla en ileri teknolojiyi bu hastanede görebilirsiniz. Tomografisinden MR'ına varıncaya kadar bütün konularda. Bazı eksikler var. İnşallah bütün çevredeki peyzaj alanlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Sakura ağacı 15 gün ömrü olan bir ağaç. Yeşilini hiç atmıyor. Onu da biz çamla telafi ediyoruz. Çam ise 4 mevsim malum. Sağlık Bakanlığımız da buradaki özellikle doktor, hemşire, sağlık memurları bu konuda çok güçlü bir ekiple burayı donanım altına aldı.

OYNAT 01:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Trump'a bu rakamları verince 'Ooo' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT özel yayınında gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, 'Bugünün rakamlarına baktığımızda 989'a düştü. Vefat 18'e kadar inmişti, bu defa 19, fena sayılmaz. Yoğun bakımda 625. Burası artık daha da aşağı insin istiyoruz. Entübe 261 burayı da aşağıda görmek istiyoruz. Bugün iyileşenlerin sayısı güzel. Olumlu bir sinyal. Test 39 bin 361 bayağı yüksek. Ben daha çok vefata da bakıyorum. Ne kadar sıfırlarsak çok daha tabii mutlu olacağız. Gelişmeler bu noktada fena değil. Şu anda dünyada 11. sıradayız. Sayın Trump'a bu rakamları verince 'Ooo' dedi' ifadelerini kullandı.

Yeşilköy'ün belli bir bölümünü kalktık 45 günde yapma sözü verdik. Biz burayı 1800 oda yapalım dedik. Sağ olsun yüklenici firma sözü verdi. Dedi ki, 2 hastaneden bir tanesini ben üstleneceğim dedi. Bir tanesini de o üstlendi. Diğerini de Sancaktepe'de yaptık. Orası da askeri havaalanıydı. Oranın yanına 1800 odalı yaptık. Biz burada bir şehir hastanesi yapacaktık. Burada 1800 odalı acil durum hastanesini yaptık. 16'şar ameliyathane var. Diyalizler vesaire hepsi. İstenildiğinde bu odalar yoğun bakıma dönüştürülüyor.

Murat Dilmener Çapa'da duayen bir hoca. Koronadan ölmesi farklılık arz ediyor. Bu adımı atmak suretiyle de gönlümüz çok huzurlu. Talebeleri telefon üstüne telefonlar ediyor bize. Gösterdiğiniz kadirşinaslıktan ötürü teşekkür ediyoruz dediler. Okmeydanı'nda yaptığımız şehir hastanesine de Cemil Hoca'nın adını verdik. Cemil Taşçıoğlu aynı zamanda benim hemşehrim. Baba dostu öyle bir özelliği var. Bilmiyordum, sonradan öğrendim. Bu da Çapa'dan olumlu sesler getirdi.

Arnavutköy, Hadımköy'e İsmail Niyazi Kurtulmuş amcamızın adını verdik. Numan Kurtulmuş'un babası, oraya da onun adını verdik. Bütün bunlar sağlık turizminde bir patlama meydana getirecek. Uçak iniyor 5 dakikada orada. Tedavi bitince ailesiyle beraber hava ambulansıyla gelmişse o şekilde ayrılacak. Bir tarafta Sabiha Gökçen öbür tarafta mâlum İstanbul Havalimanı var. Şu anda yurtdışından hastalar gelmeye başladı. En kısa zamanda hızlandıracak bu işi.

Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizde olduğu zaman bu yolları belediyemiz yapacaktı. Şu anda belediye mâlum zihniyete kaptırılınca bunlar 'bizim paramız yok yapamayız' dedi. Allah'tan ki işbaşındayız. Ulaştırma Bakanımız sağ olsun kısa zamanda yolları bitirdi. Şimdi bir de oraya metroyu yapıyoruz. Bakanlığımız onu da bitirecek. O da bitince hastaneye geliş gidişler çok daha rahat olacak. İstanbul'a bu yakışırdı.

Sevgili halkıma hitap ediyorum. Aman ne olur, ihmal etmeyin. Bir kere maskeyi ihmal etmeyin. İki mesafe. 1,5 metre kesinlikle bu mesafeyi koruyalım. Üç temizlik. Elimizi bir yere sürdük, hemen elimizi yıkayalım. Dezenfekte olalım. Yapalım ki, başımıza iş almayalım. Eğer buradaki tedbirlerimiz yerli yerince hakikaten ele alınırsa ben inanıyorum ki, kısa zamanda 65 yaşındaki kardeşlerim, ağabeylerim bu işten zarar görmeyecektir. 18 yaş altı onları da birleştirdik. İki bölümde değerlendiriyorduk. Orada da gençlerimiz de 'Ben gencim nasıl olsa bana bir şey olmaz' demesin. Bu hafta sonu maalesef piknik alanlarında, yol kenarlarında, askere gidenler filan yaptıkları işler, doğru şeyler değil. Sen meydana gelen bir olayda bu işi telafi edemezsin. Bu virüs farklı bir virüs. Tek çare Bilim Kurulu hocalarımızın söyledikleri maske, mesafe, temizlik.

OYNAT 00:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: SİHA'larla başarıyı elde ettik, İHA'larla koordinatları belirledik F-16'lar indi vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT özel yayınında gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, 'Savunma sanayiinde çok ciddi bir sıçramanın içerisindeyiz. Mesela SİHA'lar, İHA'lar, şimdi Akıncı geliyor. Bunlar olmamış olsaydı terörle mücadelede beklenen mücadeleyi elde edemezdik. SİHA'larla başarıyı elde ettik, İHA'larla koordinatları belirledik F-16'lar indi vurdu' dedi

ÜNİVERSİTESİ OLMAYAN ŞEHRİMİZ KALMADI

Bugünün rakamlarına baktığımızda 989'a düştü. Vefat 18'e kadar inmişti, bu defa 19, fena sayılmaz. Yoğun bakımda 625. Burası artık daha da aşağı insin istiyoruz. Entübe 261 burayı da aşağıda görmek istiyoruz. Bugün iyileşenlerin sayısı güzel. Olumlu bir sinyal. Test 39 bin 361 bayağı yüksek. Ben daha çok vefata da bakıyorum. Ne kadar sıfırlarsak çok daha tabii mutlu olacağız. Gelişmeler bu noktada fena değil. Şu anda dünyada 11. sıradayız. Sayın Trump'a bu rakamları verince 'Ooo' dedi. Biz siyasette yola çıktığımızda Türkiye'yi dört temel taş üzerinde yükselteceğiz demiştik: Eğitim, sağlık, adalet, emniyet demiştik. Bu dört temel taşın üzerine ulaşımı, tarımı, dış politikayı ilave ettik. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. 81 ilin 81'inde üniversitemiz var.

VATANDAŞIMIZ ARTIK RAHAT BİR ŞEKİLDE İLAÇLARINI ALABİLİYOR

Avrupa'da, Amerika'da ücretsiz ilaç alabilir misiniz? Bay Kemal zamanında hastanelerin alt katında eczaneler vardı, ilacı bulamıyordunuz. Biz bunu kaldırdık, dedik ki istediğiniz eczaneden ilacını alırsın. Rahat bir şekilde eczaneden ilaçlarını insanlarımız alabiliyor. İnsanlar ölüyor torbalar içerisinde bir yana koydular. Ülkenin adını vermeyelim şimdi. Fransa'yı dinlediğinizde havasından geçilmiyor. Tablo ortada. 100 kişiden 18'i Fransa'da hayatını kaybetmiştir. Hamdolsun biz de çok farklı seyretti. Hala da böyle seyrediyor. Biz vatandaşlarımızda herhangi bir ayrımı yapmıyoruz. Bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğiz.

İki tane tersten yapışık yavru. Yaşları 2,5. Türkiye'de bunu kimlere gösterdiysek bir netice alamadık. Dediler ki, 'Bu ameliyatı İngiltere'de Keşmirli bir doktor yaptı'. Doktor arkadaşlarım resimleri çektiler gönderdiler. Biz bu iki yavrumuzu Antalyalı, bunları İngiltere'ye gönderdik. Doktor Keşmirli. Bizden de iki doktor gönderdik. Doktor Celani adı. Bizim iki doktor da ameliyatı girdiler. Kırk iki kişilik ekiple ameliyat gerçekleşti. Hamdolsun bu yavrularımız şu anda başarılı geçen ameliyattan sonra oradaki belli bir süreyi doldurdular. Belki bir ay, belki 15 gün sonra Türkiye'ye dönüş olacak.

İyi niyetimizle adımı attık. Orada bir Türk armatör, bir de Keşmirli 'Bedeli ne ise biz ödeyeceğiz' dediler. Bu bedeli üstlendiler. Öyle olsa da olmasa da biz bu işi üstlenmiştik, yapacaktık. Bu yavruların ameliyatı böylece gerçekleşmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti bu. Bütün vatandaşlarına genç yaşlı sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor.

Orada gördüğünüz gibi Elazığ depreminde Fethi Sekin hastanesi olmamış olsaydı, o şehir hastanesi biz orada adeta depremin altında kalırdık. Ama o gün en ufak sıkıntı yaşamadan bütün yaralıları bu hastanemize taşıdık. Bunlar zaten yaşanır, konuşulmaz. Manisa, Kayseri, Eskişehir şehir hastaneleriyle donatılmış yerler.

Yıl sonuna kadar 5 şehir hastanesi daha yapacağız. Hedefimiz 30 büyükşehirin 30'una da bu şehir hastanelerini inşallah yapacağız. Ana muhalefetin başındaki zat 'Bunun hesabını ver' diyor. Bunun hesabını vermekten anlamazsın. Yapılan şey ortada, devletin cebinden 1 kuruş çıkmadan bu hastaneler yapılıyor. Tek şey işleticiyle devletin arasındaki protokoldür.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haksız fiyat artışları bir terördür, buna fırsat vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT özel yayınında gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan haksız fiyat artışına ilişkin 'Sahtekarlara ve soygunculara karşı üzerine gitmeye devam edeceğiz. Nerede bu tip şebekeler yakalanırsa bunlardan gerekli hesap sorulacak. Denetimler gerçekleştiriliyor, haksız fiyat yapanlara yasal işlemler başlatılıyor. Piyasa bozucu faaliyetlerle mücadeleye de devam edeceğiz. Haksız fiyat artışlarıyla ilgili MASAK incelemeleri yapacak. Bu da bir terördür, buna da biz fırsat vermeyeceğiz' dedi.

HEMŞİREMİZ YAVRUSUNU GÖREMEDEN VEFAT ETTİ

Çam ve Sakura Hastanesi'nin finansörü Japonya. Japon Başbakan'la açılışını birlikte yaptık. Buna benzeyen örnekleri çok yapacağız. Şimdi yavruların ismi geldi, Derman ve Yiğit. Çarşamba günü inşallah geliyorlar. Bu arada kaybettiklerimiz için Allah rahmet eylesin. Bir hemşiremiz yavrusunu göremeden vefat etti. Allah rahmet eylesin. Balkondan istiklal marşı çağrısı yaptık. Ben de eşimle birlikte balkondan istiklal marşı okuduk. İnşallah telafi eder aslımıza döner, çalışmalarımıza devam ederiz.

ARKADAŞLARIMIZIN TEKLİFİYLE O İSMİ VERDİK

Yatırımların durması gibi bir şey bizim kitabımızda yazmıyor, yazmayacak. İnşallah bu yıl sonuna kadar 15 kadar daha baraj açılışı yapacağız. Bunlar açılışı yapılacak olanlar. Temelini atacağımız barajlar var. Ilısu'dan yıllık gelirimiz 1,5 milyar olacak. Gerek tabii burada sulama, gerekse enerji bu noktada özellikleri olan bir yer. Malum ülkemizde bir numara, dünyada iki numara. Aynı şekilde Ilısu çok çok önemli. Hakkını teslim edelim. Temelini Veysel Eroğlu hocamızla beraber atmıştık. Arkadaşlarımızın teklifi üzerine Ilısu Barajı'nın adını Veysel Eroğlu verdik.

Halk siyasetten hizmet bekler. Bu hizmeti yapmayı mecburuz biz. Savunma sanayiinde çok ciddi bir sıçramanın içerisindeyiz. Mesela SİHA'lar, İHA'lar, şimdi Akıncı geliyor. Bunlar olmamış olsaydı terörle mücadelede beklenen mücadeleyi elde edemezdik. SİHA'larla başarıyı elde ettik, İHA'larla koordinatları belirledik F-16'lar indi vurdu. Bir de şimdi aşı ve ilaç çalışması yapıyoruz. İnşallah burada sağlık vadisi kuruyoruz. Sağlık Bakanlığımız ODTÜ'nün çevresinde onun da çalışmasını yapıyor. Aşı ilaç da dışa bağımlılığı bitirmemiz gerekiyor.

Çalışmalar daha çok kök hücre, gen tedavisi, uzaktan teşhise ilişkin gibi alanlarda araştırma geliştirme yatırımlarımıza önem veriyoruz. İnşallah Türkiye'yi en modern ve nitelikli sağlık yatırımlarına getireceğiz. Biz 5 milyon 500 bin kişiye 1000'er lira o sıkıntılı dönemde destek verdik. Buna bile muhalefet ne verdiniz ki diyor. Bunun dışında bir çalışmamız daha var. Sosyal Dayanışma Vakfı bu tür garip gurebaya, fakir fukaraya Aile Dayanışma Sosyal Bakanlığımıza bağlı, dar gelirlilere maaş veriyor. O ayrı konu. Buna karıştırmıyoruz.

Vefa Sosyal Destek Grubu ev ev dolaşıp ellerinde kolilerle yardım yaptılar. Bütün bunların yanında biz önümüzdeki döneme yönelik de ekonomide yatırımlarımızı artırarak girdiyi aktif pasif dengesinde çok daha iyi noktaya taşıyıp, ikinci çeyrekte belki bir sıkıntılı olacak ama Allah'ın izniyle üç, dörtte bu işi toparlayacağız.

MASAK İNCELEMELERİ BAŞLATACAK

Faiz çekildi, enflasyonda düşüşte. Bunlar ekonomimizi olumlu istikamette etkilerken yatırımcıya diyorum ki, faiz aşağı çekildi. Hadi bakalım buyrun yatırıma. Bu sahtekarlara soygunculara karşı başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzerine hepsi üzerine gidiyorlar. Denetimler gerçekleşiyor. Vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olanlar için yasal işlemler başlatılıyor. Haksız fiyat artışlarının yapılması durumda MASAK bunlarla ilgili incelemelerini başlatacak. Ülkenin ekonomik güvenliği konusunda gerekli mücadeleyi vereceğiz. Ticaret Bakanlığı bünyesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturuldu. Bu kurul fahiş fiyat ve stokçuluk uygulamalarını denetleyecek

Tespit edilmiş alanların dışında birçok alanları farklı bir şekilde değerlendirerek fırsata dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sağlık turizminde Türkiye artık bir çekim alanı haline inşallah gelecek. Geçenlerde sayın Putin'le görüşme yaptım. Vatandaşlarınız Türkiye'yi özlediler, gelmek istiyorlar, önlerini açın onlar Türkiye'ye gelsin, Haber geldi, Türkiye'yi gidilebilecek destinasyonlar içerisine koymuşlar.

Bir defa kimse ben varsam başka kimse yok deme hakkına sahip değil. Sen varsan, senin dışında da 195 tane ülke var. Bir korona virüs yaşıyoruz , ne oluyor, güç müç herhangi bir şey kalıyor mu? Bu dayanışma kültürünü kavrayamadığımız sürece kayıptayız. Biz o dayanışma kültürünü dünyaya biz korona olayında anlattık. 120 ülkeye yardım elimiz uzandı. Bizim kadim tarihimizde böyle bir özellik var. Elimizi tüm insanlığa uzatıyoruz. Tüm insanlık aynı ruhla çalışmaya devam etsin. Dünyada barış özgürlük hakim olsun.

Bu sayın Trump'la akşamki görüşmemiz bölgedeki gelişmelere bağlı olarak bir görüntü arz ediyor. Birinci olarak Libya konusu önem arzediyordu. Onlar da Libya'daki gelişmeleri merak ediyorlar. Aramızda latifeler oluyor. Bize 'son durum nedir' dedi. Biz de gelişmeleri anlattık. Türkiye BM'nin tanımış olduğu Sarrac'ın testekçisi, karşıda bir Hafter var. Biz bu desteğimizi sürdürüyoruz. Darbeci Hafter'in yanında kim yer alıyorsa alsın, onların karşısında duruyoruz. Şu an itibarıyle de bir çok yer geri alındı. En hayati olan yerler. Şimdi Sirte'yi alma çalışmaları var.

Deniz tarafında doğalgaz kuyuları söz konusu. Bu da çok büyük önem arzediyor. Aşağıda petrol kuyuların olduğu bölgeler. Bu Rusya'yı rahatsız ediyor. Tabii Hafter'in böyle bir derdi yok. Hafter sadece darbeci. Onun bütün gücü Rusya'dan geliyor.

HAFTER HER AN SÜRECİN DIŞINA ATILABİLİR

Hafter her an sürecin dışına atılabilir. Gelişmeler onu gösteriyor. Burada tablo ortada. Bu tabloda Türkiye'nin Libya'nın deniz yetki alanlarındaki konumu da ortada. Buradan bir defa Türkiye'nin en ufak taviz vermeyeceğini akıllı olan adam bilir. Bizim geçmişte ne sismik araştırma gemimiz vardı, ne sondaj gemimiz vardı. Hamdolsun şu anda 3 sondaj, 2 sismik araştırma gemimiz var. Buralarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Fatih'i Karadeniz'e gönderdik. Bunlar bunları çok çok rahatsız ediyor. Bizim sondaj gemilerimiz elini kolunu sallayarak gelmiyor. Yanlarını fırkateynle beraber her türlü hazırlık içerisinde buraya geliyorlar. Burada en ufak yanlışa girerseniz gereken yapılır.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN? HADDİNİ BİL!

Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Sen kiminle dans ediyorsun? Haddini bil! Sen haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir. Güney Kıbrıs'ta iki tane camimizi kimisi sabote edip molotof kokteylle yakmaya, bir tarafta Yunan bayrağını, öbür tarafta paçavra asıyorlar. Siz bunları yaptığınızda karşılıksız kalır mı? Siz uyarılara kulak asmıyorsunuz. Bu sefer de kalkıyorlar 'Sakın ha! Ayasofya'yla ilgili orayı camiye çevirmeyin' Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz, biz mi? Türkiye'nin kurumları var. Parlamentosu var Danıştay'ı var. Karar verilir icra makamı gerekli adamı atar. Bunun için sizden izin almaya, müsaade almaya asla tevessül etmez. Bugün sayın Bahçeli açıklama yaptı. Şimdi bu bir şeyi gösteriyor. Demek ki bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan, yanan bir şey var. Biz bir hukuk devleti olarak Danıştay'ın vereceği bekliyoruz. Sonra da atılması gereken neyse ona göre atılır.

Bir de kara var. Karada da atılan ve atılmakta olan adımlar var. Şimdi bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımızın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yaptığı çalışma var. O çalışmalar üzerinden de yine bir adım inşallah atılacak.

SİHA'larla ilgili siparişler var. Yetiştiremiyorlar. Akıncılar var. Devletin attığı adımlar var. Gelişmeler inşallah farklı bir zemine doğru kayar. Üretimde inşallah sıkı bir adım atılmış olacak.

Şu anda o gündeme gelmedi. Şu anda çalışma grupları oluşturduk. Şu anda sayın Trump'la bu akşam yaptığımız görüşmede de onu oluşturduk. Dışişleri Bakanmız, İstihbarat bu çalışmayı yapacak inşallah.

M4 Yolu dediğimiz bu güzergahta zaman zaman bazı sıkıntılar olsa da iş fena gitmedi. Şu an itibarıyle de gidiyor. 200 bin civarında İdlib'li de geri döndü. Özellikle kuzeyde bizim briket evler yapıyoruz. Ev demeyeyim, briket konutlar, konaklar diyeyim. Bir aileyi barındırabilecek 30-40 metrekare kadar. Şu anda bu konutlarda AFAD, Kızılay, STK'larımız yoğun şekilde çalışıyorlar. İlk etapta 20 bin planlamıştık, belki 50 bine çıkaracağız. Bu konuda 50 bini yakalarsak İdlibliye bir rahatlama verecek. Süleyman Bey de dün oralardaydı. Bu konutlarla oradaki rahatlama inşallah özellikle İdlib'i daha rahat hale getirecek. Süleyman Bey'in de bugün anlattığı gibi bu insanların Allah yardımcısı olsun. Allah gösteresin biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bu insanlar kar kış demeden çok daha zor şartlarda yaşadılar. Şimdi iyi şartlarda briket konutlarını yerleştirmeye çalışıyoruz."