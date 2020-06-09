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Gündem Aracına giren arı kabusu oldu Direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye yuvarlandı
MALATYA

Aracına giren arı kabusu oldu: Direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye yuvarlandı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünde çıkan hafif ticari araç dereye yuvarlandı. Kazada yara almayan sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, dereye yuvarlanan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Dereye uçan araç...
Dereye uçan araç...

Kaza Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Toygar Mahallesi’nde meydana geldi.

DEREYE YUVARLANDI

Edinilen bilgilere göre, O.K. (53) idaresindeki seyir halinde olan 41 R 5656 plakalı hafif ticari araç içerisine arının girmesi sonucunda panikleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarında bulunan dereye yuvarlandı.

İHA
Dereye yuvarlanan araç.
  • İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yara almayan sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, dereye yuvarlanan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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