Aracına giren arı kabusu oldu: Direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye yuvarlandı

Kaza Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Toygar Mahallesi’nde meydana geldi.
DEREYE YUVARLANDI
Edinilen bilgilere göre, O.K. (53) idaresindeki seyir halinde olan 41 R 5656 plakalı hafif ticari araç içerisine arının girmesi sonucunda panikleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarında bulunan dereye yuvarlandı.
- İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yara almayan sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, dereye yuvarlanan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.