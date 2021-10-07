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İSTANBUL

FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 18'i firari 20 şüpheli yakalandı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda, 18’i firari örgüt üyesi olmak üzere 20 şüpheli yakalandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖnün hücre evlerine operasyon: 18i firari 20 şüpheli yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün firardaki hücre üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Örgüte yönelik daha önce yapılan polisiye operasyonlardan sıyrılmayı başaran teröristlerin, kendi aralarında “gaybubet” diye adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları istihbaratını alan terör polisi, 28 kişinin yakalanması için bu sabah yeni bir operasyon düzenledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında kent genelinde 24 farklı hücre evine yapılan baskınlarda 18’i firari örgüt üyesi ile bu şüphelilerle aynı evde bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine başlandığı aktarılırken, diğer firari şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

Kağıt toplayıcılarına yönelik 36 adrese operasyon: Sınır dışı edilecekler
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Sancaktepe ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen, yapılan çalışma kapsamında kağıt topladıkları öğrenilen yabancı uyruklu kişilere yönelik 36 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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Operasyona Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Sancaktepe Belediyesi ekipleri katıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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İş makinalarının da kullanıldığı operasyonda kağıt toplanılan alanlar yıkılarak arama yapıldı.
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Aramalar sonucunda çekçek arabaları ve diğer malzemelere belediye ekipleri tarafından el konuldu.
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Gözaltına alınanlar, üst aramaları ve kimlik tespitinin ardından otobüs ve minibüslere bindirilerek Tuzla Göçmen Toplama Merkezi'ne götürüldü.
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İşlemleri tamamlanan kaçakların sınır dışı edileceği öğrenildi. Öte yandan, yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon &nbsp;
Title
Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon &nbsp;
Title
Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon &nbsp;
Title
Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon &nbsp;
Title
Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon &nbsp;
Title
Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon &nbsp;
Title
Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon &nbsp;
Title
Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon &nbsp;
Title
Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon &nbsp;
Title
Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon &nbsp;
Kağıt toplayıcılarına yönelik 36 adrese operasyon: Sınır dışı edilecekler
İstanbul Sancaktepe'de, polis ve belediye ekipleri tarafından ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen ve kağıt toplayıcısı oldukları öğrenilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı gözaltına alındı.
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