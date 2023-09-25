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FETÖ'nün kamu yapılanmasına 16 ilde şafak baskını: 25 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

08:25 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ mensuplarını kamu kurumlarına yerleştirmede rol oynadıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 16 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.




#FETÖ
#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#Fetullahçı Terör Örgütü
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