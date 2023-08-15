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FETÖ'nün KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturmada 15 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; haklarında 2013 yılı KPSS sınavına hazırlık amacıyla KPSS çalışma evinde kaldıkları ve 2013 yılı KPSS sınav sorularını sınav öncesi temin ettikleri yönünde etkin pişmanlık beyanı ve olağan dışılık analiz raporu bulunan 11 kişi, soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

10:23 . 15/08/2023 Salı
DHA
Ankara

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2013'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2013 KPSS'ye ilişkin örgütün çalışma evinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunan 11 şüpheli ile soruların dağıtılmasında aracılık ettiği belirlenen 4 şüpheli için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı alındı.

5'i hala görevde olan 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.



#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#gözaltı
#FETÖ
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