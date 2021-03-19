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POLİTİKA

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Haber Merkezi AA
(Arşiv)
(Arşiv)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, örgütün mahrem sorumlularıyla büfe, bakkal, market gibi yerlerdeki sabit hatlar üzerinden iletişim kurduğu tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği ifade edildi.

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