FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İyi Partili Aytun Çıray: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini kabul etmiyoruz

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, TELE 1 kanalında HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi hakkında konuştu. Çıray konuyla ilgili 'Bir rakip olarak fikirlerini beğenmeye biliriz ancak hukuk ihlal ederek yapılan bir mahkeme sonucu vekilliğinin sona ermesine tamamen zıt fikirlerde olmamıza rağmen, hukukun üstünlüğünü ve anayasal bir devleti savunan parti olarak kabul etmiyoruz' ifadelerini kullandı.