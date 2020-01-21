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FETÖ'nün MEB yapılanmasına operasyon: 11’i aktif görevde olan toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i görevde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeli 5’i ihraç, 11’i aktif görevde toplam 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verdi.

KRİPTOLAR TESPİT EDİLDİ

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB personeli 5’i ihraç, 11’i aktif görevde olan 16 şüphelinin FETÖ ile bağlantısı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara, İstanbul, Kırşehir, İzmir, Kayseri, Aksaray ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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