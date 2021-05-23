FETÖ'nün medya ayağı iş başında: Sahibinin sesi

Tele1 sunucusu Can Ataklı, Rize’de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik düzenlenen demokratik protestoları yorumlarken nefret kustu, tehditler yağdırdı. Ataklı’nın provokatif açıklamasının, kripto FETÖ’cü AA muhabirinin önceki gün imza attığı provokasyon, Viranşehir savcısının görevden alınmasına sebep olan tuhaf açıklamaları ve suç örgütü lideri Sedat Peker’in sosyal medyadan yaptığı iftira yayınlarının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. FETÖ’cülerin başlattığı yeni saldırılar zincirinin medya ayağını başlatan Ataklı’nın terör örgütü ile aynı dili kullanması dikkat çekti.
NEFRET TEHDİT İFTİRA
- Rizelilere ‘cahil’ diyerek hakaret eden Ataklı’nın nefret suçu oluşturan açıklamaları şöyle: ‘AK Parti halkı sokağa dökmeye çalışıyor. Halk bir anda çok öfkelendi. Biz vatanımızı seviyoruz, Erdoğan’ımızı yedirmeyiz, ona Netanyahu benzetmesi yapamazsın falan. Bir sürü sersem sepelek adam sokaklarda. Çok kötü bir şey ama. Bu nefretten, bu kinden, bu intikam duygularından vazgeçin. Sonu çok kötü, hakikaten sokağa çıkamayacaksınız, dolacak abi, ne Silivri kalacak ne bilmem neresi kalacak. Adamlara sorsan, Netahyahu desen bilmez, PKK nedir desen anlamaz. Hele orada bir kadın, kiralamışlar belli. Maksat sinir bozmak.’
‘KİRALAMIŞLAR’ DEDİĞİ KADIN KONUŞTU
Ataklı’nın, kendisini AK Parti’den para almakla itham ettiği Havva Çilo Sevgen, “Kadın hakları deyince ortalığı ayağa kaldırırlar. Benim hakkım yok mu? Beni taklit ediyor. Gidin kendi rezilliğinizi taklit edin. Çok üzüldüm tabii, aşırı üzüldüm. Ben çok onurlu bir insanım, cahil bir insan da değilim. Normal bir vatandaş gibi bir soru sordum. Ortalığı bu kadar velveleye vermeye ne gerek vardı” diye konuştu. Sevgen, Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
FETÖ’nün TV’sinde çalışıyor
- Ataklı’nın çalıştığı Tele1 televizyonunun sahibi Merdan Yanardağ şaibeli bir isim. Sahibi olduğu Yurt gazetesini Merdan Yanardağ’a kurduran ve daha sonra Yanardağ’ı kendisini dolandırmakla suçlayan CHP’li Durdu Özbolat “Tele 1 Akın İpek’in desteğiyle kurulmuş bir kanaldır, bizim böyle kaynaklarımızın olmadığı ise açıktır” dedi. Tele1’in sahibi Yanardağ, terör örgütü PKK’nın yayın organı eski Özgür Gündem gazetesinin yazıişleri müdürü olarak tanınıyor. Ataklı da Tele1’deki programında milli iradenin temsilcisi seçilmiş hükümete ve vatandaşlara parmak sallıyor.
Basın Konseyi susmasın
Anadolu Yayıncılar Derneği Yüksek Etik Kurulundan Rize halkına “kiralık, sersem, Cahil, aptal, korkak beyinsiz,” diyen Can Ataklı’ya kınama cezası geldi. Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle; Can Ataklı, 21 Mayıs Cuma Günü Sabah 07.00-07.40 saatleri arasında TELE1 Televizyonunda yapmış olduğu yayınlarda Rize halkına ağır hakaretler etmiş, aşağılamış, nefret suçu işlemiştir. O nedenle komisyonumuz yapılan bu seviyesiz konuşmaları kınama kararı almıştır. Öte yandan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi bu ağır hakaretler karşısında neden suskun kalmaktadır. Tarafsız oldukları iddia edilen bu kuruluşlar bir kez daha tarafsız olmadıklarını ortaya koymuşlardır.
Rize derneklerinden suç duyurusu
- Rize Dernekler Federasyonunun (RİDEF), gazeteci Can Ataklı hakkında, bir televizyon programında Rizelilere hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağı bildirildi. RİDEF’ten yapılan yazılı açıklamada, dün bir televizyon programına katılan Ataklı’nın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize ziyaretinde yaşanan olayları bahane ederek hakaretlerde bulunduğu iddia edildi. Açıklamada, nefret suçu işlediği ileri sürülen Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi. Rizeli STK’lar da ortak bir bildiri yayınlayarak kendilerine ‘kiralık, sersem, cahil, aptal, korkak, beyinsiz’ diyerek hakaretlerde bulunan Can Ataklı’ya tepki gösterdi. ‘Haddini bil Can Ataklı’ başlıklı bildiride hukuki hakların sonuna kadar kullanılacağı ifade edildi.
SABIKASI KABARIK
Can Ataklı, televizyondaki programında terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’yi aklama derdine düşmüştü. Ataklı, canlı yayında “PYD’ye AK Parti’den başka terörist diyen yok. AK Parti’nin ‘terörist’ dediğine ‘terörist’ deme mecburiyetimiz yok. Ben bilmiyorum. PYD terörist mi değil mi elimde belge yok. Ne yaptı, buraya mı saldırdı, adam mı öldürdü, bomba mı patlattı? Bilmiyorum yani. Belli ki AK Parti hükümeti bunu biliyor ve terörist diyor. Ama dünyada PYD’ye terörist diyen başka hiç kimse yok” hezeyanlarını savurdu.
Terör destekçisi
- Ataklı, kendisine ait Youtube kanalından yaptığı yayında da darbe çığırtkanlığı yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın makamından ayrılması için büyük bir felaket olması gerektiğini belirtti. Ataklı, ‘Erdoğan seçimle gider mi? Hayır. Darbe için de teknik altyapı yok. Büyük bir felaket ya da askeri başarısızlık gerekiyor’ diye konuştu.
Başörtüsü düşmanı
Eski Türkiye özlemi içindeki Ataklı, pandemi sonrası yayın hayatına başlayan Eba TV’de başörtülü bir öğretmenin ders anlatımı için de “Şu an okullarda başörtülü öğretmen var mı? Var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Yani bana özgürlük mözgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var, gören var. Ama sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar facia bir şey” dedi.
Cami karşıtı
- Ataklı, yazı yazdığı Korkusuz’da da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Cami Gençlik Kolları’ projesini hedef aldı. Ataklı, agresif bir üslupla kaleme aldığı “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ürkütücü ve tehlikeli projesi” başlıklı yazısında “Sayın Cumhuriyet savcıları, Allah rızası için söyleyin; sizler ne iş yaparsınız?” diyerek Diyanet’in gençlere yönelik cami kampanyasına savcılığın müdahale etmesini istedi.