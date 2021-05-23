FETÖ'nün medya ayağı iş başında: Sahibinin sesi

Tele1 sunucusu Can Ataklı, Rize’de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik düzenlenen demokratik protestoları yorumlarken nefret kustu, tehditler yağdırdı. Ataklı’nın provokatif açıklamasının, kripto FETÖ’cü AA muhabirinin önceki gün imza attığı provokasyon, Viranşehir savcısının görevden alınmasına sebep olan tuhaf açıklamaları ve suç örgütü lideri Sedat Peker’in sosyal medyadan yaptığı iftira yayınlarının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. FETÖ’cülerin başlattığı yeni saldırılar zincirinin medya ayağını başlatan Ataklı’nın terör örgütü ile aynı dili kullanması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzettikten hemen sonra Erdoğan’ın memleketi Rize’yi ziyaret eden İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ekibi vatandaşlara saldırmıştı.

GÜNDEM Rize Dernekler Federasyonu Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak

NEFRET TEHDİT İFTİRA

Rizelilere ‘cahil’ diyerek hakaret eden Ataklı’nın nefret suçu oluşturan açıklamaları şöyle: ‘AK Parti halkı sokağa dökmeye çalışıyor. Halk bir anda çok öfkelendi. Biz vatanımızı seviyoruz, Erdoğan’ımızı yedirmeyiz, ona Netanyahu benzetmesi yapamazsın falan. Bir sürü sersem sepelek adam sokaklarda. Çok kötü bir şey ama. Bu nefretten, bu kinden, bu intikam duygularından vazgeçin. Sonu çok kötü, hakikaten sokağa çıkamayacaksınız, dolacak abi, ne Silivri kalacak ne bilmem neresi kalacak. Adamlara sorsan, Netahyahu desen bilmez, PKK nedir desen anlamaz. Hele orada bir kadın, kiralamışlar belli. Maksat sinir bozmak.’

OYNAT 01:46 Can Ataklı yine haddini aşıp bu sefer Rizelilere hakaret etti: Hiç bana palavra sıkmayın Skandal yorumları ve darbe imalarıyla sık sık gündeme gelen Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı, Rize'de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik protestoları yorumlarken hakaretler savurdu. Rizelilere 'cahil' diyen Ataklı, İkizdere'de Akşener'in tartıştığı Havva Sevgen isimli vatandaş için ise imalarda bulundu. Ataklı Sevgen için 'Zavallı kadını kiralamışlar. Kaça gitti bilmiyorum' ifadelerini kullandı. Ataklı yayında şu sözleri sarf etti: 'AK Parti halkı sokağa dökmeye çalışıyor. Tepkisel böyle 'halk bir anda çok öfkelendi. Biz vatanımızı seviyoruz, Erdoğan'ımızı yedirmeyiz, ona Netanyahu benzetmesi yapamazsın' falan diye bir sürü sersem sepelek adam sokaklarda. Çok kötü bir şey ama. Bu nefretten, bu kinden, bu intikam duygularından vazgeçin. Sonu çok kötü, hakikaten sokağa çıkamayacaksınız, dolacak abi, ne Silivri kalacak ne bilmem neresi kalacak. Adamlara sorsan, 'Netahyahu kim desen' bilmez, 'PKK nedir' desen anlamaz. Hele o bir kadın. Zavallı kadını kiralamışlar belli. Zavallı bir kadın belli. Kaça gitti bilmiyorum. Rize halkına da söylüyorum. Hiç bana palavra sıkmayın. Ne doğa umurunuzda. Ne güzellikler. Para, para, para. Biraz uyanın ya' dedi. BiP'te paylaş

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‘KİRALAMIŞLAR’ DEDİĞİ KADIN KONUŞTU

Ataklı’nın, kendisini AK Parti’den para almakla itham ettiği Havva Çilo Sevgen, “Kadın hakları deyince ortalığı ayağa kaldırırlar. Benim hakkım yok mu? Beni taklit ediyor. Gidin kendi rezilliğinizi taklit edin. Çok üzüldüm tabii, aşırı üzüldüm. Ben çok onurlu bir insanım, cahil bir insan da değilim. Normal bir vatandaş gibi bir soru sordum. Ortalığı bu kadar velveleye vermeye ne gerek vardı” diye konuştu. Sevgen, Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

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GÜNDEM Meral Akşener’in yalan siyaseti

FETÖ’nün TV’sinde çalışıyor

Ataklı’nın çalıştığı Tele1 televizyonunun sahibi Merdan Yanardağ şaibeli bir isim. Sahibi olduğu Yurt gazetesini Merdan Yanardağ’a kurduran ve daha sonra Yanardağ’ı kendisini dolandırmakla suçlayan CHP’li Durdu Özbolat “Tele 1 Akın İpek’in desteğiyle kurulmuş bir kanaldır, bizim böyle kaynaklarımızın olmadığı ise açıktır” dedi. Tele1’in sahibi Yanardağ, terör örgütü PKK’nın yayın organı eski Özgür Gündem gazetesinin yazıişleri müdürü olarak tanınıyor. Ataklı da Tele1’deki programında milli iradenin temsilcisi seçilmiş hükümete ve vatandaşlara parmak sallıyor.

GÜNDEM Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret dolu sözler: Darbe yapabilecek kabiliyet yok

Basın Konseyi susmasın

Anadolu Yayıncılar Derneği Yüksek Etik Kurulundan Rize halkına “kiralık, sersem, Cahil, aptal, korkak beyinsiz,” diyen Can Ataklı’ya kınama cezası geldi. Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle; Can Ataklı, 21 Mayıs Cuma Günü Sabah 07.00-07.40 saatleri arasında TELE1 Televizyonunda yapmış olduğu yayınlarda Rize halkına ağır hakaretler etmiş, aşağılamış, nefret suçu işlemiştir. O nedenle komisyonumuz yapılan bu seviyesiz konuşmaları kınama kararı almıştır. Öte yandan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi bu ağır hakaretler karşısında neden suskun kalmaktadır. Tarafsız oldukları iddia edilen bu kuruluşlar bir kez daha tarafsız olmadıklarını ortaya koymuşlardır.

GÜNDEM Tele1 sunucusu Ataklı: Bir darbenin eşiğinden dönüldüğü konusunda bazı bilgiler var

Rize derneklerinden suç duyurusu

Rize Dernekler Federasyonunun (RİDEF), gazeteci Can Ataklı hakkında, bir televizyon programında Rizelilere hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağı bildirildi. RİDEF’ten yapılan yazılı açıklamada, dün bir televizyon programına katılan Ataklı’nın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize ziyaretinde yaşanan olayları bahane ederek hakaretlerde bulunduğu iddia edildi. Açıklamada, nefret suçu işlediği ileri sürülen Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi. Rizeli STK’lar da ortak bir bildiri yayınlayarak kendilerine ‘kiralık, sersem, cahil, aptal, korkak, beyinsiz’ diyerek hakaretlerde bulunan Can Ataklı’ya tepki gösterdi. ‘Haddini bil Can Ataklı’ başlıklı bildiride hukuki hakların sonuna kadar kullanılacağı ifade edildi.

SABIKASI KABARIK

Can Ataklı, televizyondaki programında terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’yi aklama derdine düşmüştü. Ataklı, canlı yayında “PYD’ye AK Parti’den başka terörist diyen yok. AK Parti’nin ‘terörist’ dediğine ‘terörist’ deme mecburiyetimiz yok. Ben bilmiyorum. PYD terörist mi değil mi elimde belge yok. Ne yaptı, buraya mı saldırdı, adam mı öldürdü, bomba mı patlattı? Bilmiyorum yani. Belli ki AK Parti hükümeti bunu biliyor ve terörist diyor. Ama dünyada PYD’ye terörist diyen başka hiç kimse yok” hezeyanlarını savurdu.

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GÜNDEM Ataklı ve Başbuğ'un 'darbe' çıkışının ardından Kaftancıoğlu Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde görüldü

Terör destekçisi

Ataklı, kendisine ait Youtube kanalından yaptığı yayında da darbe çığırtkanlığı yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın makamından ayrılması için büyük bir felaket olması gerektiğini belirtti. Ataklı, ‘Erdoğan seçimle gider mi? Hayır. Darbe için de teknik altyapı yok. Büyük bir felaket ya da askeri başarısızlık gerekiyor’ diye konuştu.

Başörtüsü düşmanı

Eski Türkiye özlemi içindeki Ataklı, pandemi sonrası yayın hayatına başlayan Eba TV’de başörtülü bir öğretmenin ders anlatımı için de “Şu an okullarda başörtülü öğretmen var mı? Var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Yani bana özgürlük mözgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var, gören var. Ama sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar facia bir şey” dedi.

Cami karşıtı