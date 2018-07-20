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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'nün önde gelen isimlerinden Hancı'ya 15 yıl hapis cezası verildi Trabzon haber

FETÖ'nün önde gelen isimlerinden Hancı'ya hapis cezası

Trabzon'da, FETÖ'nün önde gelen isimlerinden olduğu iddia edilen ve Kanada'da terör örgütünün sözde il sorumluluğunu yaptığı tespit edilen tutuklu sanık Davut Hancı, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Hancı'nın &quot;Terör örgütü kurmak ve yönetmek&quot; suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
Hancı'nın "Terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) önde gelen isimlerinden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Davut Hancı, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan dava açılan, Kocaeli 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hancı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı adına avukat Duygu Öksüz, Hancı'nın Kanada vatandaşı da olmasından dolayı Kanada Büyükelçiliği İkinci Sekreteri ve İkinci Konsolos Cynthia Bisonnette ile sanığın avukatı ve yakınları yer aldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın Kanada'da örgütün il sorumluluğunu yaptığını, sohbet adında örgütsel toplantılar düzenlediğini, himmet adı altında örgüte para topladığını, örgüt üyelerine talimatlar verdiğini vurgulayarak 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta önce Türkiye'ye giriş yapmasının sanığın bulunduğu konum itibarıyla darbe girişiminden habersiz olmasının ve ülkede tesadüfen bulunmasının mümkün olamayacağını belirtti.

Sanığın telefonunda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait sözler, fotoğraflar ve FETÖ'cü NBA oyuncusu Enes Kanter ile Hancı'nın çocuğunun fotoğraflarının ve telefon rehberinde örgütün Kanada ülke sorumlusu İlhan Erdem'in numarasının tespit edilmesinin ve gizli tanık Harran'ın beyanlarına da işaret edilen mütalaada, savcı sanığın örgütün hiyerarşik yapılanmasında yer aldığı, silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçunu işlediği, örgütün yurt dışı faaliyetlerinde bulunması, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, isnat edilen suçun katalog suçlardan olması ve kaçma ihtimalinin bulunması gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukat Öksüz ise önceki beyanları tekrar ettiklerini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanık Hancı, savunmasında üzerine atılı suçları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Sanık avukatının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Hancı'nın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan beraatine, "Terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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