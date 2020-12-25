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ANKARA

FETÖ'nün sınav evlerinde kalan 21 kişiye gözaltı

FETÖ'nün sınav evlerinde kalan 21 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 öncesinde FETÖ'nün Ankara'daki sınav evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2016 yılından önce Ankara’da oluşturduğu sınav çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2016 yılından önce Ankara ilinde oluşturmuş olduğu sınav çalışma evlerinde kaldıkları tespit edilen 21 şüphelinin Ankara merkezli 12 ilde 25.12.2020 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

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