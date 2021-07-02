FETÖ'nün sitesine konuşan HDP'li Katırcıoğlu'dan CHP ve İYİ Parti'ye mesaj: Kimin Cumhurbaşkanı olacağına biz karar veririz

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yönettiği ve daha önce defalarca kapatılan haber sitesi Kronos’a açıklamalarda bulunan HDP’li Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti ve CHP’ye mesaj gönderdi.

“Kimin Cumhurbaşkanı olacağına biz karar veririz”

Seçimlere ve ittifaka ilişkin CHP’nin kendileriyle daha fazla bir şey yapmak istediğini söyleyen Katırcıoğlu, “Kılıçdaroğlu’nun dostlarla dediği şeyin içinde biz de varız anlaşılan. Yüzde 10’un üzerinde oy potansiyelimiz var. Kaldı ki kimin Cumhurbaşkanı olacağına da biz karar veririz. Bu çok açık” dedi.

Katırcıoğlu, 24 Haziran seçimlerinde CHP ve İYİ Parti ile HDP arasındaki birlikteliğin ve ortak çalışmanın bir sonraki seçimlerde olup olmayacağına ilişkin de şunları söyledi:

"Oturup konuşalım bir sözleşme yapalım"

Maalesef CHP bunu iyi kullanamadı. İktidara gelecekler ve problem olmayacak. Böyle bir şey yok. Olmayacak böyle bir şey. Seni iktidara taşıyacak olanlar da bizim partinin tabanı esasında. Aynı şeyi Meral Akşener’in partisi içinde söyleyebiliriz. Oturup konuşalım. Bir sözleşme yapalım. İktidara gelirsek ne yapacağız hedeflerimizi koyalım.

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Evlat nöbetindeki aileleri kışkırtmıştı

HDP’li Erol Katırcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde nöbetlerini sürdüren ailelere yönelik kışkırtma yapmıştı. HDP binasından ayrılışı esnasında ailelerin "Evladımız nerede?" sorusunu yanıtsız bırakan HDP'li Katırcıoğlu, 'zafer işareti' yapıp gerginliğe neden olmuştu.