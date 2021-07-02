Gündem FETÖnün sitesine konuşan HDPli Katırcıoğludan CHP ve İYİ Partiye mesaj Kimin Cumhurbaşkanı olacağına biz karar veririz
POLİTİKA

FETÖ'nün sitesine konuşan HDP'li Katırcıoğlu'dan CHP ve İYİ Parti'ye mesaj: Kimin Cumhurbaşkanı olacağına biz karar veririz

FETÖ’nün yönettiği Kronos isimli siteye konuşan HDP’li Erol Katırcıoğlu, CHP ile İYİ Parti’nin HDP olmadan iktidara gelemeyeceğini savundu. "Oturup konuşalım, bir sözleşme yapalım" diyerek çağrıda bulunan Katırcıoğlu, “CHP daha fazla bizimle bir şey yapmak ister gibi. Kılıçdaroğlu’nun ‘dostlarla’ dediği şeyin içinde biz de varız anlaşılan. Yüzde 10’un üzerinde oy potansiyelimiz var. Kimin Cumhurbaşkanı olacağına da biz karar veririz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
FETÖnün sitesine konuşan HDPli Katırcıoğludan CHP ve İYİ Partiye mesaj: Kimin Cumhurbaşkanı olacağına biz karar veririz
HDP’li Erol Katırcıoğlu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yönettiği ve daha önce defalarca kapatılan haber sitesi Kronos’a açıklamalarda bulunan HDP’li Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti ve CHP’ye mesaj gönderdi.

“Kimin Cumhurbaşkanı olacağına biz karar veririz”

Seçimlere ve ittifaka ilişkin CHP’nin kendileriyle daha fazla bir şey yapmak istediğini söyleyen Katırcıoğlu, “Kılıçdaroğlu’nun dostlarla dediği şeyin içinde biz de varız anlaşılan. Yüzde 10’un üzerinde oy potansiyelimiz var. Kaldı ki kimin Cumhurbaşkanı olacağına da biz karar veririz. Bu çok açık” dedi.

Katırcıoğlu, 24 Haziran seçimlerinde CHP ve İYİ Parti ile HDP arasındaki birlikteliğin ve ortak çalışmanın bir sonraki seçimlerde olup olmayacağına ilişkin de şunları söyledi:

"Oturup konuşalım bir sözleşme yapalım"

Maalesef CHP bunu iyi kullanamadı. İktidara gelecekler ve problem olmayacak. Böyle bir şey yok. Olmayacak böyle bir şey. Seni iktidara taşıyacak olanlar da bizim partinin tabanı esasında. Aynı şeyi Meral Akşener’in partisi içinde söyleyebiliriz. Oturup konuşalım. Bir sözleşme yapalım. İktidara gelirsek ne yapacağız hedeflerimizi koyalım.

Evlat nöbetindeki aileleri kışkırtmıştı

HDP’li Erol Katırcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde nöbetlerini sürdüren ailelere yönelik kışkırtma yapmıştı. HDP binasından ayrılışı esnasında ailelerin "Evladımız nerede?" sorusunu yanıtsız bırakan HDP'li Katırcıoğlu, 'zafer işareti' yapıp gerginliğe neden olmuştu.

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