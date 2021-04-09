Gündem FETÖnün sözde "kadim abisi" Bekmezciye 17 yıl 4 ay hapis cezası verildi
İZMİR

FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Bekmezci'ye 17 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen ve hakkında dava açılan Yusuf Bekmezci, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
FETÖnün sözde kadim abisi Bekmezciye 17 yıl 4 ay hapis cezası verildi
FETÖ'nün 'kadim abi'si Yusuf Bekmezci.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Bekmezci ve avukatları katıldı.

Sanık Bekmezci, devletine ve milletine her zaman hizmet ettiğini ileri sürdü.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin suçun vasıf ve mahiyetinden bihaber olduğunu savunarak, "Verdiğiniz beraat ya da cezayı da anlamayacaktır, alzaymır hastalığı vardır. Fetullah Gülen hakkında 'İnsani yönden severim ama yaptıklarını bilmem' demiştir. 15 Temmuz öncesi ve sonrasında yurt dışına kaçma imkanı vardı ama kaçmamıştır." dedi.

  • Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Dava süreci

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak 2020'de Çiğli ilçesindeki lüks bir siteye yaptıkları operasyonda, örgütte sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı. Aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı da başka bir hücre evinde yakalamıştı.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, Bekmezci hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

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