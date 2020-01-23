FETÖ'nün sözde 'kadim abisi' Yusuf Bekmezci adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 2 hücre evine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Yusuf Bekmezci ile örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında İzmir Adliyesine götürüldü.

Bu arada Bekmezci ile aynı evde yakalanan ve önceki gün adliyeye sevk edilen örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Mehmet Fatih Arslan, tutuklandı.

Mehmet Fatih Arslan'ın, Bekmezci'ye korumalık ve bakıcılık yaptığı belirtilmişti.

Bekmezci'nin polise verdiği ifadede ise yurt dışına ticari amaçlı gittiğini, terör örgütü FETÖ ile bağlantısının bulunmadığını, ne ameliyatı olduğunu bilmediğini (3 ay önce kalça ameliyatı olmuştu), sosyal medyada yer alan görüntülerinin de kendisine ait olmadığını söylediği öğrenildi.

GÜNDEM Yusuf Bekmezci FETÖ elebaşına bilgi ulaştırmak için 22 kez ABD'ye gitmiş

Operasyonun geçmişi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak'ta Çiğli ilçesindeki bir lüks siteye yaptıkları operasyonda, örgütte sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı.

İzmir polisi, aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'yı da bir başka hücre evinde yakalamıştı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında, örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 lira ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.