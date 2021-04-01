Gündem FETÖnün sözde Orta Asya üst düzey sorumluları Türkiyeye girerken yakalandı
İSTANBUL

FETÖ’nün sözde 'Orta Asya üst düzey sorumluları' Türkiye'ye girerken yakalandı

FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasında yer alan 2 örgüt üyesi, Kazakistan’dan Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı.

Haber Merkezi İHA
FETÖ’nün sözde Orta Asya üst düzey sorumluları Türkiyeye girerken yakalandı
FETÖ şüphelileri, havalimanı kameralarına böyle yansıdı.

FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, örgütün ‘yurtdışı yapılanması’ içerisinde faaliyet gösteren ve Orta Asya ülkelerinden Kazakistan’da sözde 'üst düzey sorumlu' oldukları öğrenilen 2 şüphelinin Türkiye’ye giriş yapacakları istihbaratı alındı.

UÇAKTAN İNİNCE PAKETLENDİLER

Haklarında örgüt üyeliği suçlamadı ile yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B’nin başkent Astana’dan dün hareket ettikleri belirlenirken, örgüt üyelerinin de içinde olduğu tarifeli uçak akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na indi.

İniş öncesi uçağın çevresinde ve pasaport girişinde tedbir alan emniyet ekipleri, FETÖ/PDY üyelerini yakalayarak gözaltına aldı.

İki örgüt üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

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