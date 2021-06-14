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İSTANBUL

FETÖ'nün ‘Sur İçi Avukatlar Grubu’nun sorumlusu avukat yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ‘Sur İçi Avukatlar Grubu’nun sorumlusu olduğu iddia edilen avukat Erdal M. ve eşi A.M. gözaltına alındı. Çiftin kaldığı hücre evinde çok sayıda dijital materyal ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
FETÖnün ‘Sur İçi Avukatlar Grubu’nun sorumlusu avukat yakalandı
‘Sur İçi Avukatlar Grubu’nun sorumlusu olduğu öne sürülen avukat Erdal M. ve eşi A.M. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik 11 Haziran Cuma gecesi, Gaziosmanpaşa’da tespit edilen örgüte ait eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, ‘Sur İçi Avukatlar Grubu’nun sorumlusu olduğu öne sürülen avukat Erdal M. ve eşi A.M., yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA

Polis ekiplerince evde yapılan aramalarda, 216.5 gram altın, 3 tam altın, 1 altın kolye,1 çeyrek altın, 5 bin 620 dolar, 500 avro, 8 bin 400 lira, 3 cep telefonu, 2 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk, 3 tablet ve 7 flash bellek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Operasyon anı kameralara yansıdı.

DHA

DHA

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