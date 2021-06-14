FETÖ'nün ‘Sur İçi Avukatlar Grubu’nun sorumlusu avukat yakalandı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ‘Sur İçi Avukatlar Grubu’nun sorumlusu olduğu iddia edilen avukat Erdal M. ve eşi A.M. gözaltına alındı. Çiftin kaldığı hücre evinde çok sayıda dijital materyal ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Haber Merkezi 14 Haziran 2021, 12:22 Son Güncelleme: 14 Haziran 2021, 12:29 DHA